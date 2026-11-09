FT: Anthropic заключила сделку на $3,4 млрд по поставке газовых генераторов

21 октября стало известно, что Anthropic потратила около $9 млрд на вычислительные мощности и инфраструктуру за первое полугодие 2026 г. Годом ранее расходы составляли $2,3 млрд. Компания также взяла на себя обязательства направить не менее $518 млрд на облачные сервисы и инфраструктуру в течение десяти лет.