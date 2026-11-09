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FT: Anthropic заключила сделку на $3,4 млрд по поставке газовых генераторов

Анна Виноградова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Американская компания Anthropic, разработчик нейросети Claude, заключила соглашение на сумму около $3,4 млрд о поставке газовых электрогенераторов для энергоснабжения центров обработки данных (ЦОД). Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с условиями сделки.

В конце сентября Anthropic приобрела у техасской OnePWR Solutions права на поставку генераторов Caterpillar общей мощностью 1,7 ГВт. Оборудование предназначено для обеспечения электроэнергией дата-центров, используемых для работы искусственного интеллекта.

Соглашение предусматривает инженерные и строительные работы, необходимые для установки генераторов. При этом Anthropic не приобретала саму OnePWR, а ее сотрудники не переходили в ИИ-компанию. По данным FT, сделка стала крупнейшей известной закупкой энергетического оборудования разработчиком искусственного интеллекта. Reuters не смогло независимо подтвердить информацию.

21 октября стало известно, что Anthropic потратила около $9 млрд на вычислительные мощности и инфраструктуру за первое полугодие 2026 г. Годом ранее расходы составляли $2,3 млрд. Компания также взяла на себя обязательства направить не менее $518 млрд на облачные сервисы и инфраструктуру в течение десяти лет.

27 октября президент «Ростелекома» Михаил Осеевский допустил использование газовой генерации для энергоснабжения российских дата-центров. В перспективе, по его словам, источниками электроэнергии для ЦОДов могут стать компактные ядерные реакторы.

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