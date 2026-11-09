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Небензя: за три месяца при обстрелах гражданских объектов РФ погиб 631 человек

Анна Виноградова
Алексей Алексеев / РИА
Алексей Алексеев / РИА

В III квартале 2026 г. в результате обстрелов гражданских объектов России погиб 631 человек, еще 4400 получили ранения. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации, передает «РИА Новости».

По словам дипломата, за три месяца по гражданским объектам России было выпущено почти 102 000 боеприпасов, что на 85% больше, чем за предыдущий период. В среднем ежедневно в результате обстрелов погибали или получали ранения более 54 мирных жителей.

«Под огнем жилые дома, больницы, школы, рынки, места массового отдыха и энергетическая инфраструктура», – заявил Небензя.

Постпред отдельно указал на атаки против медицинских работников, спасателей и сотрудников коммунальных служб. По его словам, фиксируются повторные удары по бригадам, прибывшим на помощь пострадавшим. В результате таких нападений погибли 22 человека, еще 123 получили ранения.

9 октября Небензя сообщал, что за предшествующую неделю в результате атак украинской армии погибли 29 мирных жителей, включая двоих детей. Еще 206 человек пострадали.

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