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На русистов в вузах РФ учатся более 6000 иностранных студентов

Студентов-русистов в Китае – 35 000 человек, сообщили в Минобрнауки
Екатерина Дорофеева
РИА Новости
РИА Новости

В 2025 г. в России обучались 6394 студента из-за рубежа по программам в сфере преподавания русского языка как иностранного. Об этом «Ведомостям» сообщили в Министерстве науки и высшего образования. Одним из наиболее успешных зарубежных направлений сотрудничества в сфере русского языка является Китай, уточнили в министерстве.

Русский язык и русская филология как специальности преподаются в 180 вузах КНР, а численность студентов-русистов в стране составляет 35 000 человек, сообщили в Минобрнауки РФ. В 400 вузах и колледжах 20 000 студентов других направлений подготовки изучают русский язык как второй иностранный или факультативно. В 125 средних школах русский язык изучают 26 400 человек. По данным министерства, суммарная среднегодовая численность обучающихся русскому языку студентов и школьников в Китае превышает 81 000 человек.

В учебных заведениях Китая работает более 1600 китайских преподавателей русского языка как иностранного, также сообщили в Минобрнауки. Среди русистов, выходящих на рынок труда КНР:

  • 50% имеют диплом бакалавра,

  • 33% – магистра,

  • 12% – специалиста,

  • 1,5% – обладатели ученой степени кандидата, доктора наук.

  • По 1,5% образуют выпускники программ среднего профессионального образования и изучавшие русский язык в школе,

  • 0,5% – слушатели курсов.

В октябре «Ведомости» писали, что правительство России предложило в 2027 г. сократить предполагаемое финансирование госпрограммы «Поддержка и продвижение русского языка за рубежом». При этом могут увеличиться средства, выделяемые на гранты, которые связаны с продвижением русского языка, образования и культуры в других странах. В 2027 г. предлагается сократить финансирование модели поощрения иностранных преподавателей русского языка и специалистов, занимающихся его исследованием и продвижением за рубежом, со 150 млн, которые планировались ранее, до 30 млн руб. (-80%).

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