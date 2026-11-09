На русистов в вузах РФ учатся более 6000 иностранных студентов

В октябре «Ведомости» писали, что правительство России предложило в 2027 г. сократить предполагаемое финансирование госпрограммы «Поддержка и продвижение русского языка за рубежом». При этом могут увеличиться средства, выделяемые на гранты, которые связаны с продвижением русского языка, образования и культуры в других странах. В 2027 г. предлагается сократить финансирование модели поощрения иностранных преподавателей русского языка и специалистов, занимающихся его исследованием и продвижением за рубежом, со 150 млн, которые планировались ранее, до 30 млн руб. (-80%).