Расходы на госпрограмму продвижения русского языка корректируют

Россотрудничество в этом году заключило дополнительно 11 договоров на создание партнерских Русских домов в Африке, обратила внимание главный редактор портала «Везде наши» Алла Шеляпина. Из-за расширения географии присутствия спрос на учебники русского языка повысится, отмечает она. В Африке огромный интерес к русскому языку, но, несмотря на это, он все равно находится в конкурентной среде, рассказала эксперт. Помимо российских, в регионе есть другие образовательные центры и организации, которые стремятся получить себе иностранных абитуриентов. Это организации из Франции, Англии, Испании и Португалии, но в конкуренции РФ немного опережает другие страны, уточнила эксперт.