Расходы на госпрограмму продвижения русского языка корректируют

Расходы на госпрограмму продвижения русского языка корректируютПри этом растет финансирование грантов на разработку учебников и языковые курсы
Правительство предложило в 2027 г. сократить предполагаемое финансирование госпрограммы «Поддержка и продвижение русского языка за рубежом». При этом могут увеличиться средства, выделяемые на гранты, которые связаны с продвижением русского языка, образования и культуры в других странах. Это следует из проекта федерального бюджета на 2027 г. и плановый период 2028–2029 гг., обратили внимание «Ведомости», сравнив его с планом в действующем законе о федбюджете на 2026–2028 гг.
В 2027 г. на госпрограмму хотят выделить 2,14 млрд руб., в то время как действующий бюджет ставил план в 2,3 млрд руб. (т. е. уменьшение на 6%). Сокращение средств коснется и входящего в госпрограмму федерального проекта «Формирование системы стимулирования интереса к изучению русского языка». В следующем году расходы на него предлагается скорректировать с 1,35 млрд до 1,26 млрд руб. (-7%).
Расходы на отдельные образовательные мероприятия, напротив, предлагается увеличить – речь идет о суммах грантов. Одним из основных получателей средств на эти цели стал фонд поддержки гуманитарных наук «Моя история». Он при поддержке Минпросвещения реализует проект по развитию сети Центров открытого образования на русском языке и обучения русскому языку за рубежом.
Например, субсидия на разработку, закупку и поставку учебников русского языка для зарубежных образовательных организаций для этого фонда в 2027 г. увеличена с 450 млн до 638,5 млн руб. (+42%). Финансирование образовательных, просветительских и научно-методических мероприятий с участием иностранных граждан увеличена с 325,8 млн до 400,8 млн руб. (+23%).
На проведение курсов русского языка и обучение на русском языке за рубежом в 2027 г. предлагается направить почти 363 млн руб. против запланированных ранее 313 млн руб., предусмотренных действующим бюджетом (+16%). Расходы на закупку и поставку учебного оборудования зарубежным образовательным организациям могут вырасти с запланированных ранее 250 млн до 300 млн руб. (+20%).
Русский язык в Африке
Одновременно в 2027 г. предлагается сократить финансирование модели поощрения иностранных преподавателей русского языка и специалистов, занимающихся его исследованием и продвижением за рубежом, со 150 млн, которые планировались ранее, до 30 млн руб. (-80%).
Россотрудничество в этом году заключило дополнительно 11 договоров на создание партнерских Русских домов в Африке, обратила внимание главный редактор портала «Везде наши» Алла Шеляпина. Из-за расширения географии присутствия спрос на учебники русского языка повысится, отмечает она. В Африке огромный интерес к русскому языку, но, несмотря на это, он все равно находится в конкурентной среде, рассказала эксперт. Помимо российских, в регионе есть другие образовательные центры и организации, которые стремятся получить себе иностранных абитуриентов. Это организации из Франции, Англии, Испании и Португалии, но в конкуренции РФ немного опережает другие страны, уточнила эксперт.
Шеляпина неодобрительно оценила снижение суммы гранта на поощрение иностранцев, преподающих русский язык. Она привела пример: для жителей стран Африки, разговаривающих на разных языках, русский язык довольно сложен в изучении. Но учителя, являющиеся гражданами этих государств, находят уникальные методики преподавания, учитывая опыт своих земляков. Преподаватели из РФ тоже хорошо подготовлены, но, по словам Шеляпиной, в образовательном процессе все равно чувствуется разница в менталитете. Она считает, что РФ должна готовить больше иностранцев – преподавателей русского как иностранного, чтобы те возвращались на родину и обучали своих сограждан русскому языку.
Эксперт «Народного фронта» Ольга Позднякова напомнила, что в 33 странах реализуется проект Минпросвещения «Российский учитель за рубежом», а также действует более 20 000 зарубежных русскоязычных школ. До 2028 г. откроются новые русскоязычные школы в Центральной Азии на основе совместных договоров между странами: в Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, уточнила Шеляпина. Соответственно, там тоже понадобятся учебники и обеспечение образовательного процесса. В целом, как говорит Позднякова, в центре образовательной работы находятся иностранные граждане разного возраста, от которых зависят и будут зависеть в будущем отношения между странами.
«Ведомости» направили запрос в Минпросвещения, Минобрнауки и Россотрудничество.