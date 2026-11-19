Си Цзиньпин встретился с Трампом на полях саммита АТЭС
Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.
Встреча Си Цзиньпина и американского президента на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне стала третьей встречей лидеров двух стран в 2026 г.
19 ноября состоится трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина с Си и Трампом. Американский лидер, выступая на форуме АТЭС, заявил, что трехсторонняя встреча с Путиным и Си Цзиньпином станет историческим событием.
18 ноября Путин, Трамп и Си Цзиньпин уже кратко пообщались на торжественном приеме в честь участников саммита АТЭС. Лидеры обменялись рукопожатиями и сидели за одним столом. Также 19 ноября они совместно выступили на форуме АТЭС.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 18 ноября сообщил, что трехсторонняя встреча продлится час. Подготовка совместного заявления по их итогам продолжалась 18 ноября.
Двусторонняя встреча Си и Путина произошла 18 ноября. Как отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков, предстоящая трехсторонняя встреча упоминалась на переговорах российского и китайского лидеров. При этом он подчеркнул, что никакого согласования позиций или распределения ролей между главами России и Китая не было.