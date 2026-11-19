Двусторонняя встреча Си и Путина произошла 18 ноября. Как отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков, предстоящая трехсторонняя встреча упоминалась на переговорах российского и китайского лидеров. При этом он подчеркнул, что никакого согласования позиций или распределения ролей между главами России и Китая не было.