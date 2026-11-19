Маск обвинил Зеленского во лжи об использовании Starshield
Глобальная спутниковая система Starlink является гражданской и ее нельзя использовать в наступательных целях, таких как нанесение ударов беспилотниками по российским объектам. Об этом заявил американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск, его слова приводит The New York Times (NYT).
По словам Маска, Starshield (военная версия Starlink) может использоваться для таких целей, но находится под контролем Пентагона.
«Не просите меня как частное лицо принимать решения об убийстве, которые иногда приводят к гибели невинных людей», – заявил бизнесмен.
По словам Маска, Зеленский ошибается, утверждая, что Украина использует Starshield.
«Он [Зеленский] не всегда говорит правду», – сказал Маск.
29 октября The Atlantic писал о недовольстве Маска использованием Starlink для управления украинскими ударными беспилотниками. По данным издания, первоначально терминалы передавались больницам, государственным учреждениям и гуманитарным организациям.
12 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что работу Starshield над территорией Украины снова ограничили. По его словам, начали действовать ограничения скорости Starshield на уровне 161 км/ч. Украинские военные проверили обстоятельства и установили, что речь идет не о случайных ошибках, а о системном ограничении.