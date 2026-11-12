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Зеленский: работу Starshield на Украине снова ограничили

Сергей Пахомов
Glenn Beltz
Glenn Beltz

Работу спутниковой системы военной связи Starshield над территорией Украины снова ограничили. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Наши подразделения, к сожалению, уже несколько дней фиксируют значительные сбои в работе системы Starshield на территории Украины: вдоль всей линии фронта», – написал президент Украины.

По его словам, начали действовать ограничения скорости Starshield на уровне 161 км/ч. Украинские военные проверили обстоятельства и установили, что речь идет не о случайных ошибках, а о системном ограничении, подчеркнул Зеленский. Он также отметил, что это значительно усложняет перехват российских реактивных дронов.

6 ноября зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскритиковал американского предпринимателя Илона Маска за предоставление Украине спутниковой связи Starlink. Он заявил, что бизнесмен с самого начала понимал, как технология используется в военных целях, но лишь спустя несколько лет признал ошибочность своего решения.

29 октября The Atlantic сообщил о недовольстве Маска использованием Starlink для управления украинскими ударными беспилотниками. По данным издания, первоначально терминалы передавались больницам, государственным учреждениям и гуманитарным организациям.

24 октября Маск обвинил ВСУ в нарушении условий использования Starlink. Он утверждал, что украинские военные применяли систему для ударов беспилотниками, а возможность такого использования была заблокирована. Предприниматель подчеркнул, что Starlink предназначена для гражданских и оборонительных задач.

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