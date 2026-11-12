Зеленский: работу Starshield на Украине снова ограничили

По его словам, начали действовать ограничения скорости Starshield на уровне 161 км/ч. Украинские военные проверили обстоятельства и установили, что речь идет не о случайных ошибках, а о системном ограничении, подчеркнул Зеленский. Он также отметил, что это значительно усложняет перехват российских реактивных дронов.