Шадаев: власти заинтересованы в уходе ЦОДов под землю
Размещение дата-центров предпочтительнее на территории России, даже под землей. Об этом заявил министр цифрового развития Максут Шадаев на CNews Forum 2026.
«Выбирая между двумя историями – переезд за границу или уход под землю – конечно, мы заинтересованы в том, чтобы они [центры обработки данных, ЦОДы] уходили под землю, а не релоцировались», – сказал он (цитата по Frank Media).
В начале ноября стало известно, что «Ростелеком» займется строительством подземных дата-центров. Как пояснил «Ведомостям» один из топ-менеджеров «Ростелекома», такие объекты рассматриваются как наиболее защищенные, поскольку имеют три уровня защиты.
Первый уровень предполагает создание резервной площадки, на которой размещаются копии данных на случай повреждения основной инфраструктуры. Второй уровень связан с переходом к распределенной архитектуре: вычислительные мощности и сервисы предлагается размещать на нескольких географически разнесенных площадках. Третий уровень предполагает заглубленное размещение ЦОДов с учетом наиболее серьезных сценариев угроз.
2 ноября президент РФ Владимир Путин разрешил временно использовать мощности зарубежных дата-центров. Указ также предусматривает резервирование 10% площадей и мощностей российских дата-центров, владельцами которых не являются государственные органы, государственные и муниципальные предприятия или учреждения.