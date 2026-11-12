Татьяна Ким: атаки на склады WB сильнее всего затронули жителей Москвы

По словам Ким, после атак сроки доставки в столице постепенно увеличивались. Сначала заказы привозили через день. Затем компания смогла восстановить доставку на следующий день для покупателей, оформивших заказ до 10:00. Таким образом, москвичи постепенно возвращались к привычному уровню сервиса, отметила предпринимательница.