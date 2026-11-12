Татьяна Ким: атаки на склады WB сильнее всего затронули жителей Москвы
Покупатели Wildberries в Москве сильнее других ощутили последствия атак на склады маркетплейса, поскольку привыкли получать заказы в день оформления. Об этом основатель компании Татьяна Ким рассказала в интервью Наиле Аскер-заде для программы «Вести».
По словам Ким, после атак сроки доставки в столице постепенно увеличивались. Сначала заказы привозили через день. Затем компания смогла восстановить доставку на следующий день для покупателей, оформивших заказ до 10:00. Таким образом, москвичи постепенно возвращались к привычному уровню сервиса, отметила предпринимательница.
Она добавила, что иностранные партнеры Wildberries с пониманием отнеслись к ситуации, сложившейся после крупных атак на склады маркетплейса. Удары по логистической инфраструктуре затронули работу компании и сроки доставки заказов.
В ночь на 18 июля беспилотники атаковали склады маркетплейса в подмосковной Электростали и тамбовском Котовске. Компания временно остановила работу обоих комплексов, а товары с них сняла с продажи. По оценкам консультантов по недвижимости, компания могла потерять около 350 000 кв. м складских площадей.
После атак Wildberries начала перераспределять товары по другим логистическим объектам. Ким сообщала, что для этого компания задействовала тысячи сортировочных центров по всей стране, чтобы сократить задержки доставки.
В конце июля компания продолжила перенаправлять поставки после новых атак на склады. В частности, после удара по объекту в Пензе прием поставок и отгрузку заказов организовали на других площадках.