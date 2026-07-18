Ущерб от атаки на склады Wildberries может составить десятки миллиардов рублей

Ущерб от атаки на склады Wildberries может составить десятки миллиардов рублейЛогистические центры в Электростали и Котовске не работают, товары сняты с продажи
В ходе атаки беспилотников ВСУ на склады в подмосковной Электростали и городе Котовск в Тамбовской области Wildberries мог потерять логистические мощности примерно на 350 000 кв. м, подсчитали специально для «Ведомостей» два консультанта по недвижимости. Это, по их словам, соответствует примерно 7% всех складских площадей компании. По их оценке, стоимость самих логопарков превышает 20 млрд руб., но с учетом оборудования и находившихся на объектах товарных запасов общий ущерб может достигать 50 млрд руб. Восстановление поврежденной инфраструктуры займет от одного до двух лет, говорят они. От официальных комментариев все опрошенные крупнейшие российские брокеры отказались.
Представитель Wildberries не стал комментировать оценки возможного ущерба.
Оценить точный размер ущерба можно будет только после проведения технической экспертизы, уточняет управляющий партнер компании «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов. Об этом же говорит и партнер NF Group Константин Фомиченко. По словам Ванчугова, если объект был застрахован, в том числе от рисков, связанных с падением обломков беспилотников, часть убытков может быть компенсирована. Наиболее существенные потери для Wildberries, по мнению Ванчугова, будут связаны не столько с повреждением самого складского комплекса, сколько с нарушением логистических процессов. В течение двух-четырех недель компания, вероятно, будет перемещать товарные остатки в другие распределительные центры. Это может снизить эффективность сервиса и привести к задержкам в доставке заказов покупателям, отмечает он. На этом фоне логистические расходы Wildberries в ближайший месяц могут увеличиться как минимум вдвое, оценивает эксперт.
Логистическая инфраструктура крупных маркетплейсов построена по принципу распределительной сети, поэтому даже при временном выводе из эксплуатации отдельных центров компания может оперативно перевести товарные потоки на другие объекты, продолжает Фомиченко. В отдельных регионах, по его словам, это потребует корректировки логистических маршрутов, однако такая модель позволяет минимизировать влияние на сроки обработки и доставки заказов. Вопрос компенсации за товары продавцов регулируется не только условиями оферты маркетплейса, но и действующим законодательством, в том числе положениями ст. 901 Гражданского кодекса РФ, добавляет Фомиченко. По его мнению, подобные риски актуальны для любого крупного логистического оператора, а ключевым фактором в таких ситуациях становится скорость восстановления привычной работы сети.
В ночь на 18 июля украинские беспилотники атаковали несколько российских регионов. Удары пришлись в том числе и на логистические центры Wildberries в Котовске и Электростали. В первом городе погибли семь сотрудников маркетплейса, еще более 40 человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовные дела по статье о теракте (ст. 205 УК РФ). В Wildberries сообщили, что на обеих площадках была проведена оперативная эвакуация сотрудников. На складе в Котовске возникший после удара пожар удалось локализовать, открытое горение ликвидировано. В Электростали, по данным компании, продолжают работать пожарные расчеты и оперативные службы.
Основатель Wildberries Татьяна Ким в своем Telegram-канале назвала произошедшее «ужасной ночью» и выразила соболезнования семьям погибших. Компания также открыла горячую линию для родственников сотрудников и исполнителей, работавших на складах в Котовске и Электростали. Там пояснили, что во время эвакуации часть работников осталась без связи, поэтому близкие могут обратиться в службу поддержки через чат на сайте маркетплейса. Компания заявила, что находится в постоянном контакте с оперативными службами и оказывает необходимую помощь сотрудникам и их семьям.
Компания также сообщила о временной остановке работы обоих логистических комплексов. Товары, находившиеся на этих складах, сняты с продажи до завершения оценки последствий. Wildberries уже изменил схему работы для продавцов. Запланированные поставки в Котовск разрешили без штрафов перенаправлять на склады в Рязани и Воронеже, а поставки в Электросталь – в Рязань, Владимир, Тулу и Тверь в зависимости от типа груза.
Любые ранее оформленные поставки на пострадавшие склады можно отменить без штрафных санкций, утверждают в компании. Кроме того, Wildberries обнулил повышающие коэффициенты логистики и хранения при перенаправлении поставок в другие логистические комплексы.
Для продавцов Wildberries сейчас фактически действуют два механизма защиты товаров, говорит глава совета по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты РФ Алексей Федоров. Одна из них – компенсация от маркетплейса по базовой программе, она автоматически распространяется на всех продавцов и предусматривает выплаты при утрате или повреждении товара по вине склада. Например, при пожаре, затоплении или хищении. Однако в новой редакции оферты маркетплейса, опубликованной 1 июля и вступившей в силу 7 июля, компания существенно расширила перечень обстоятельств непреодолимой силы. Теперь к ним, в частности, относятся последствия применения вооружений, беспилотников, введение военного или чрезвычайного положения, боевые действия, а также иные специальные правовые режимы. В таких случаях площадка освобождается от ответственности за повреждение или утрату товаров. В предыдущей редакции такого перечня не было.
Отдельно действует добровольное страхование, которое Wildberries запустил совместно со «Сберстрахованием» в конце 2025 г. По словам Федорова, эта программа распространяется на утрату и повреждение товаров при хранении и транспортировке и должна покрывать нынешний случай. Представитель «Сберстрахования» в разговоре с «Ведомостями» пояснил, что страховой продукт для селлеров, которые торгуют на Wildberries, не покрывает ущерб от БПЛА. Полис распространяется на операционные риски: повреждения, подмену и утрату товара во время перевозки со склада или хранения на пункте выдачи. Также он компенсирует затраты на возврат товара в распределительный центр, если покупатель не забрал его, отказался от него или вернул, добавили в компании.
При этом Федоров считает, что компенсации селлерам все-таки выплатят, так как к вопросу скорее всего подключится государство. Позднее Ким сообщила, что семьи погибших сотрудников получат от компании по 2 млн руб., а пострадавшие, находящиеся в тяжелом состоянии, – по 1 млн руб. По ее словам, Wildberries также прорабатывает механизм компенсации продавцам за товары, находившиеся в пострадавших логистических комплексах. Она отметила, что, несмотря на отсутствие у компании обязанности выплачивать средства за утраченный товар в условиях чрезвычайной ситуации, маркетплейс готов оказать селлерам финансовую поддержку. О порядке их получения там пообещали проинформировать дополнительно.
Что касается безопасности объектов, то это комплексная задача, которая решается с привлечением профильных структур в рамках установленного порядка и с учетом актуальной обстановки, рассуждает президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. Вопросы обеспечения безопасности складов в сегодняшних реалиях выходят за рамки ответственности самих маркетплейсов, заключает он.