Ущерб от атаки на склады Wildberries может составить десятки миллиардов рублей

Оценить точный размер ущерба можно будет только после проведения технической экспертизы, уточняет управляющий партнер компании «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов. Об этом же говорит и партнер NF Group Константин Фомиченко. По словам Ванчугова, если объект был застрахован, в том числе от рисков, связанных с падением обломков беспилотников, часть убытков может быть компенсирована. Наиболее существенные потери для Wildberries, по мнению Ванчугова, будут связаны не столько с повреждением самого складского комплекса, сколько с нарушением логистических процессов. В течение двух-четырех недель компания, вероятно, будет перемещать товарные остатки в другие распределительные центры. Это может снизить эффективность сервиса и привести к задержкам в доставке заказов покупателям, отмечает он. На этом фоне логистические расходы Wildberries в ближайший месяц могут увеличиться как минимум вдвое, оценивает эксперт.