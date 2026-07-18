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Ким рассказала о последствиях атак на склады Wildberries

Ведомости

Основатель Wildberries Татьяна Ким прокомментировала ситуацию после ударов беспилотников по логистическим комплексам в Котовске и Электростали. Она сообщила, что совместно со всеми компетентными органами продолжается работа над устранением последствий атак.

В Электростали сотрудники МЧС продолжают тушение оставшихся очагов возгорания, идет ликвидация последствий. В Котовске пожар полностью потушен.

Ким добавила, что компания готова ответить на все вопросы исполнителей и оказать необходимую помощь. Для этого создан канал связи в WB job. Также она отметила, что запланированные поставки партнеров можно перенаправить на свободные склады. Вся актуальная информация обновляется в официальных каналах для продавцов.

Что известно об ударах ВСУ по складам Wildberries

Политика / Армия и спецслужбы

Товары, находившиеся на пострадавших объектах, временно сняты с продажи. О них компания пообещала сообщить дополнительно.

Ким добавила, что компания поможет семьям погибших и окажет необходимую поддержку пострадавшим.

В Котовске Тамбовской области погибли семь сотрудников ночной смены, еще 22 находятся в больницах, семеро – в отделениях реанимации. В Электростали пострадали 24 человека.

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщал, что на подлете к складу в Котовске силы ПВО уничтожили 28 беспилотников. ВСУ намеренно снарядили БПЛА поражающими элементами, чтобы жертв было как можно больше. 

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова направила обращения в ООН после новых атак ВСУ на российские регионы.

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