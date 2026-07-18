Ким рассказала о последствиях атак на склады Wildberries

Ким добавила, что компания готова ответить на все вопросы исполнителей и оказать необходимую помощь. Для этого создан канал связи в WB job. Также она отметила, что запланированные поставки партнеров можно перенаправить на свободные склады. Вся актуальная информация обновляется в официальных каналах для продавцов.