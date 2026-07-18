Что известно об ударах ВСУ по складам Wildberries

В ночь на 18 июля украинские беспилотники атаковали несколько российских регионов. Удары пришлись на логистические центры Wildberries в Котовске и Электростали, а также на жилой дом во Владимире. Атакована нефтебаза в Ногинске. По данным Минобороны, силы ПВО за ночь уничтожили 379 дронов. В нескольких аэропортах вводились временные ограничения. «Ведомости» собрали главное о последствиях.