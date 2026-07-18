Что известно об ударах ВСУ по складам Wildberries

Что известно об ударах ВСУ по складам WildberriesБеспилотники атаковали регионы России, есть погибшие и раненые
- Жертвы и разрушения на складах Wildberries
- Атаки в Московском и Владимирском регионах
- Масштаб налета и действия ПВО
- Ситуация в аэропортах
В ночь на 18 июля украинские беспилотники атаковали несколько российских регионов. Удары пришлись на логистические центры Wildberries в Котовске и Электростали, а также на жилой дом во Владимире. Атакована нефтебаза в Ногинске. По данным Минобороны, силы ПВО за ночь уничтожили 379 дронов. В нескольких аэропортах вводились временные ограничения. «Ведомости» собрали главное о последствиях.
Жертвы и разрушения на складах Wildberries
В Котовске Тамбовской области беспилотники попали в логистический центр Wildberries. По предварительным данным, погибли семь сотрудников ночной смены, еще 25 человек пострадали. Губернатор Евгений Первышов сообщил, что открытое горение на территории склада ликвидировано, на месте продолжают работать пожарные и оперативные службы.
Как рассказал губернатор, 23 пострадавших госпитализированы. Один человек сейчас в крайне тяжелом состоянии, 6 – в тяжелом и 16 – средней тяжести. В основном сотрудники склада получили осколочные ранения.
«Беспилотные летательные аппараты, которые нанесли удар по складу Wildberries, были снаряжены поражающими элементами для большего числа жертв», – написал он в Мах. Саму атаку Первышов назвал терактом.
Он также напомнил о действующем запрете на фото- и видеосъемку и публикацию в интернете атак БПЛА и их последствий.
Пресс-служба Wildberries подтвердила, что атаке подвергся также логистический комплекс компании в подмосковной Электростали. Там была проведена эвакуация персонала, на месте работают пожарные расчеты и оперативные службы.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на складе 24 человека получили ранения в результате падения БПЛА.
Следственный комитет России возбудил уголовные дела о терактах (ст. 205 УК РФ).
Атаки в Московском и Владимирском регионах
Воробьев также рассказал, что наиболее серьезные последствия – в Богородском городском округе. В результате падения беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске.
Эвакуирован близлежащий роддом №6. Все пациенты и персонал переведены в другие медучреждения.
«Женщины, которым требовалась специализированная помощь, направлены в профильные стационары Ногинска, Балашихи и Щелкова», – написал он в Telegram. Глава Богородского городского округа Денис Семенов уточнил, что перевезены были 22 роженицы и 7 детей.
Также эвакуированы жители многоквартирного дома на улице Радченко. Всего в Ногинске пострадали два человека.
«Задействованы 40 бригад скорой и 12 бригад территориального центра медицины катастроф», – сообщил Воробьев.
Во Владимире беспилотник попал в квартиру многоквартирного жилого дома. Начался пожар. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил об эвакуации жильцов. «На месте работают оперативные службы. Завершена ликвидация открытого горения», – написал он в Telegram.
Глава региона также сообщил, что вместе с мэром Владимира Сергеем Волковым находится на месте происшествия. «Потребности в полной эвакуации нет. Пострадавших нет», – уточнил он.
Масштаб налета и действия ПВО
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что начиная с 20:30 мск в направлении Московского региона двигалось более 370 беспилотников. «Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 64 вражеских БПЛА уничтожены на подлете к Москве», – уточнил он в Telegram.
Глава Подмосковья Воробьев сообщил, что всего за ночь на территории Московской области силами ПВО было сбито 48 БПЛА.
По данным Минобороны России, всего за ночь дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 379 украинских БПЛА самолетного типа. Дроны сбивались над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Рязанской, Калужской, Тульской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тверской, Псковской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Ленинградской, Владимирской областей, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваториями Черного и Азовского морей.
Ситуация в аэропортах
Для обеспечения безопасности полетов на фоне атаки вводились временные ограничения. Как сообщила Росавиация, ограничения на прием и выпуск воздушных судов действовали в аэропортах Пскова и Ярославля, а также в подмосковном Жуковском. Аэропорты Домодедово и петербургское Пулково принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами.