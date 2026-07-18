ВСУ ударили по складу Wildberries в Котовске, семь человек погибли

ВСУ ударили по складу Wildberries в Котовске, семь человек погибли24 человека ранены, идет тушение пожара
Ночью украинские БПЛА ударили по логистическому центру Wildberries в Котовске, погибли семь сотрудников, 24 человека пострадали. Об этом сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов.
«Выражаю соболезнования всем родным и близким, обязательно поможем семьям погибших», – написал он.
После атаки на территории склада возник пожар. На место прибыли машины скорой помощи, пожарные расчеты и силы МЧС, правоохранители. Открытое горение уже ликвидировано. Тушение пожара продолжается, добавил глава региона. В медучреждениях Котовска раненым оказывается необходимая помощь.
Ночью дроны атаковали также склад Wildberries в подмосковной Электростали, сообщили в пресс-службе компании.
«В Электростали в настоящее время работают пожарные расчеты и оперативные службы. На обоих объектах была проведена оперативная эвакуация», – говорится в сообщении Wildberries-Russ (цитата по «Интерфаксу»). Компания окажет необходимую поддержку семьям погибшим.