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ВСУ ударили по складу Wildberries в Котовске, семь человек погибли

24 человека ранены, идет тушение пожара
Ведомости

Ночью украинские БПЛА ударили по логистическому центру Wildberries в Котовске, погибли семь сотрудников, 24 человека пострадали. Об этом сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов

«Выражаю соболезнования всем родным и близким, обязательно поможем семьям погибших», – написал он.

После атаки на территории склада возник пожар. На место прибыли машины скорой помощи, пожарные расчеты и силы МЧС, правоохранители. Открытое горение уже ликвидировано. Тушение пожара продолжается, добавил глава региона. В медучреждениях Котовска раненым оказывается необходимая помощь.

Ночью дроны атаковали также склад Wildberries в подмосковной Электростали, сообщили в  пресс-службе компании. 

«В Электростали в настоящее время работают пожарные расчеты и оперативные службы. На обоих объектах была проведена оперативная эвакуация», – говорится в сообщении Wildberries-Russ (цитата по «Интерфаксу»). Компания окажет необходимую поддержку семьям погибшим. 

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