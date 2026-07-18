ВСУ ударили по складу Wildberries в Котовске, семь человек погибли

«В Электростали в настоящее время работают пожарные расчеты и оперативные службы. На обоих объектах была проведена оперативная эвакуация», – говорится в сообщении Wildberries-Russ (цитата по «Интерфаксу»). Компания окажет необходимую поддержку семьям погибшим.