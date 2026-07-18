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Cемьям погибших при атаках ВСУ на склады WB выплатят по 2 млн рублей

Ведомости

Wildberries выплатит по 2 млн руб. семьям погибших при атаках на склады в Электростали и Котовске. Об этом сообщила основатель Wildberries Татьяна Ким.

Размер выплаты пострадавшим с тяжелыми травмами составит 1 млн руб. на каждого.

«Приношу глубочайшие соболезнования родным, желаю скорейшего восстановления пострадавшим», – заявила Ким.

Она отметила, что компания прорабатывает вопрос компенсаций продавцам за товар, утраченный в результате чрезвычайной ситуации. Хотя обязательств по возмещению ущерба нет, руководство приняло решение о финансовой поддержке партнеров, подчеркнула основатель маркетплейса.

Что известно об ударах ВСУ по складам Wildberries

Политика / Армия и спецслужбы

Подробности о размерах выплат и порядке их получения будут опубликованы на портале для продавцов, пообещала глава компании.

Ким также сообщала, что запланированные поставки партнеров можно перенаправить на свободные склады. Товары, находившиеся на пострадавших объектах, временно сняты с продажи. О них компания пообещала сообщить дополнительно.

В Котовске Тамбовской области погибли семь сотрудников ночной смены, еще 22 находятся в больницах, семеро – в отделениях реанимации. По данным Минздрава, из-за удара БПЛА по логистическому центру Wildberries в подмосковной Электростали 30 человек находятся на лечении, состояние семерых из них оценивается как тяжелое. Один человек скончался в больнице в результате атаки ВСУ.

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