Cемьям погибших при атаках ВСУ на склады WB выплатят по 2 млн рублей

В Котовске Тамбовской области погибли семь сотрудников ночной смены, еще 22 находятся в больницах, семеро – в отделениях реанимации. По данным Минздрава, из-за удара БПЛА по логистическому центру Wildberries в подмосковной Электростали 30 человек находятся на лечении, состояние семерых из них оценивается как тяжелое. Один человек скончался в больнице в результате атаки ВСУ.