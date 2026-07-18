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СК возбудил дела о терактах после атак БПЛА на склады Wildberries

Ведомости

Возбуждены уголовные дела о терактах в связи с атаками украинских дронов на логистические центры Wildberries в Котовске и Электростали. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Дела заведены по ст. 205 УК РФ.

В ночь на 18 июля беспилотники ВСУ нанесли удары по логистическим центрам маркетплейса в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. Следователи и криминалисты СК работают на местах происшествия. По обнаруженным фрагментам БПЛА и другим вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы.

В Котовске погибли семь сотрудников склада  Wildberries, пострадали 25 человек. В Электростали – 24 пострадавших. Всем оказывается необходимая помощь, сообщили власти. 

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