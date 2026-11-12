Украинскую организацию «Желтая лента» признали экстремистской
Верховный суд России признал украинскую общественную организацию «Желтая лента» (укр. «Жовта Стрічка») экстремистской и запретил ее деятельность на территории РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
Суд удовлетворил административный иск генерального прокурора России Александра Гуцана. Решение распространяется на украинское общественное объединение «Громадська органiзацiя «Жовта Стрiчка».
24 июня 2025 г. Верховный суд признал экстремистским украинское движение «Аллатра