Украинскую организацию «Желтая лента» признали экстремистской

24 июня 2025 г. Верховный суд признал экстремистским украинское движение «Аллатра (организация признана нежелательной на территории РФ) » и запретил его деятельность в России. Иск подал генеральный прокурор Игорь Краснов. До этого организация была признана нежелательной на территории РФ.