Экс-глава управления лесхоза Минобороны признался в получении взятки
Бывший начальник управления лесного хозяйства и природопользования Минобороны РФ Сергей Закаморный оформил явку с повинной по делу о получении взятки в размере 18 млн руб. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, Закаморный заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Во время допроса он подробно изложил обстоятельства предполагаемого преступления и рассказал о других фигурантах дела.
10 октября суд в Москве взял Закаморного под стражу. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Экс-руководителю управления лесного хозяйства грозит до 15 лет лишения свободы и многомиллионный штраф.
7 октября сообщалось, что генеральному директору парка «Патриот» Игорю Васильеву вменяется получение взятки в размере 18 млн руб. Минобороны России взаимодействует со следственными органами и оказывает содействие в расследовании.