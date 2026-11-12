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Главная / Общество /

Экс-глава управления лесхоза Минобороны признался в получении взятки

Ксения Наумчик
Минобороны
Минобороны

Бывший начальник управления лесного хозяйства и природопользования Минобороны РФ Сергей Закаморный оформил явку с повинной по делу о получении взятки в размере 18 млн руб. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, Закаморный заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Во время допроса он подробно изложил обстоятельства предполагаемого преступления и рассказал о других фигурантах дела.

10 октября суд в Москве взял Закаморного под стражу. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Экс-руководителю управления лесного хозяйства грозит до 15 лет лишения свободы и многомиллионный штраф.

7 октября сообщалось, что генеральному директору парка «Патриот» Игорю Васильеву вменяется получение взятки в размере 18 млн руб. Минобороны России взаимодействует со следственными органами и оказывает содействие в расследовании.

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