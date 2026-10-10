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В Москве арестовали экс-начальника управления лесного хозяйства Минобороны РФ

Ася Султанова

В Москве суд взял под стражу экс-начальника управления лесного хозяйства и природопользования Минобороны Сергея Закаморного. Это следует из документов, размещенных в картотеке суда.

По данным ТАСС, Закаморного подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Экс-руководителю управления лесного хозяйства грозит до 15 лет лишения свободы и многомиллионный штраф.

7 октября сообщалось, что генеральному директору парка «Патриот» Игорю Васильеву вменяется получение взятки в размере 18 млн руб. Минобороны России взаимодействует со следственными органами и оказывает максимальное содействие для расследования уголовного дела в отношении Васильева.

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