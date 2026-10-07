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Главная / Общество /

Гендиректора парка «Патриот» подозревают в получении взятки в 18 млн рублей

Ведомости
Максим Блинов / РИА Новости
Максим Блинов / РИА Новости

Генеральному директору парка «Патриот» Игорю Васильеву вменяется получение взятки в размере 18 млн руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, обвинение Васильеву пока не предъявлено. В ближайшее время суд должен избрать ему меру пресечения.

5 октября Минобороны заявило, что ведомство тесно взаимодействует со следственными органами и оказывает максимальное содействие для расследования уголовного дела в отношении Васильева, задержанного по подозрению в получении взятки.

Васильев в 2004–2010 гг. представлял Республику Коми в Совете Федерации, затем с 2010 по 2013 г. работал аудитором Счетной палаты, а с 2013 по 2016 г. возглавлял Росреестр. С 2016 по 2022 г. он был губернатором Кировской области (до сентября 2017 г. – в статусе врио), ушел в отставку по собственному желанию. По данным ТАСС, Васильев стал директором парка «Патриот» в январе 2026 г.

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