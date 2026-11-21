Фидан заявил о возможности военной операции Израиля против Сирии
Израиль может начать военную операцию против Сирии, что грозит новым конфликтом и усилением нестабильности в регионе. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в эфире телеканала TGRT Haber.
«Есть сценарий, при котором израильская армия начнет военную операцию против Сирии. Об этом говорим и мы, и наши союзники в регионе американцам и европейцам», – сказал глава турецкого МИДа.
По словам Фидана, последствия возможного военного вмешательства Израиля могут выйти за пределы Сирии и затронуть другие страны региона. Он подчеркнул, что Анкара совместно с региональными союзниками информирует США и европейские государства о рисках такого сценария.
20 ноября CBS News со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что Израиль и США рассматривают возможность новых ударов по Ирану в ближайшей перспективе.
По данным телеканала, правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обеспокоено темпами восстановления иранских мощностей по производству баллистических ракет. Кроме того, в Израиле следят за усилиями Тегерана по укреплению военной и ядерной инфраструктуры, в том числе за переносом объектов под землю для защиты от возможных атак.