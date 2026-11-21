По данным телеканала, правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обеспокоено темпами восстановления иранских мощностей по производству баллистических ракет. Кроме того, в Израиле следят за усилиями Тегерана по укреплению военной и ядерной инфраструктуры, в том числе за переносом объектов под землю для защиты от возможных атак.