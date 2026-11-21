За день над регионами России сбили 47 украинских БПЛА
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение дня перехватили и уничтожили 47 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, дроны были сбиты в период с 8:00 до 20:00 мск. Средства ПВО работали над Ленинградской, Псковской, Брянской, Белгородской и Курской областями, а также над Крымом.
В ночь на 21 ноября российские военные уничтожили 275 украинских беспилотников самолетного типа. Атаки отражали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской и Смоленской областями, Крымом и акваторией Черного моря.
Ночью 20 ноября силы ПВО сбили 310 украинских БПЛА над 14 российскими регионами, Азовским и Черным морями. Наиболее серьезные последствия атак зафиксировали в Смоленской области, где получили повреждения гражданское промышленное предприятие и энергетический объект.
Всего за неделю российские средства ПВО уничтожили 6808 украинских беспилотников.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 20 ноября на брифинге заявила об усилении террористической активности Украины в отношении РФ на фоне возобновления переговоров по урегулированию конфликта.