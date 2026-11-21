В Мексике задержали главу картеля из списка самых разыскиваемых ФБР
В Мексике задержали главу преступной организации «Бельтран Лейва» Фаусто Исидро Месу Флореса, известного как Чапо Исидро. Об этом в соцсети X сообщает министерство национальной обороны Мексики. Исидро входит в список десяти самых разыскиваемых ФБР беглецов.
Операцию провели силы спецназа национальной гвардии («Волки») и армии («Летучие мыши») в координации с подразделениями спецназа, прикомандированными к минобороны штата Синалоа. Задержание произошло в муниципалитете Гуасаве 20 ноября в рамках двустороннего сотрудничества с США.
Вместе с Чапо Исидро задержаны второй человек в организации Херман по прозвищу Серафин и финансовый оператор группировки по имени Хосе. Чапо Исидро имеет в Мексике ордер на арест за организованную преступность и преступления против здоровья населения, а также запрос на экстрадицию в США за сговор с целью распространения наркотиков.
Операция прошла в три этапа: скрытное прибытие в район цели, обеспечение безопасности и захват, а затем эвакуация задержанных в Мехико самолетом ВВС Мексики. При захвате по силовикам открывали огонь и применяли взрывные устройства, когда группа задержания вошла в дом, чтобы взять подозреваемых.
После задержания в муниципалитетах Аоме, Гуамучиль, Гуасаве и Наволато были зафиксированы блокировки дорог. В координации с местными властями активирован план противодействия блокировкам: силы безопасности восстанавливают движение и обеспечивают защиту населения.
28 апреля стало известно о задержании в мексиканском штате Наярит Аудиаса Флореса Сильвы, известного как Эль Хардиньеро, регионального лидера «Картеля Нового поколения Халиско» (CJNG).
В феврале после операции по задержанию лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо, преступные группы совершили 27 нападений на представителей власти, шесть из которых произошли в штате Халиско. В результате погибли 25 сотрудников национальной гвардии, один работник пенитенциарной службы и один представитель прокуратуры штата. После операции, когда был ликвидирован Сервантес, преступники организовали 85 блокад федеральных трасс в 11 штатах, поджигали автомобили и атаковали объекты инфраструктуры. В ходе беспорядков были задержаны 70 человек. По официальным данным, со стороны преступных группировок погибли 30 человек.