В феврале после операции по задержанию лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо, преступные группы совершили 27 нападений на представителей власти, шесть из которых произошли в штате Халиско. В результате погибли 25 сотрудников национальной гвардии, один работник пенитенциарной службы и один представитель прокуратуры штата. После операции, когда был ликвидирован Сервантес, преступники организовали 85 блокад федеральных трасс в 11 штатах, поджигали автомобили и атаковали объекты инфраструктуры. В ходе беспорядков были задержаны 70 человек. По официальным данным, со стороны преступных группировок погибли 30 человек.