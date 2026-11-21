Посетители бассейна «Дельфин» в Хабаровске пострадали из-за поломки подстанции подачи хлора. Об этом сообщает региональное управление СК РФ. ТАСС со ссылкой на региональный минздрав пишет, что пострадали 10 человек, среди них трое детей. Несовершеннолетние находятся в состоянии средней тяжести, их госпитализировали. Один взрослый в реанимации, врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Шестерых доставили в отделении токсикологии.