В Хабаровске 10 человек пострадали при утечке хлора в бассейне
Посетители бассейна «Дельфин» в Хабаровске пострадали из-за поломки подстанции подачи хлора. Об этом сообщает региональное управление СК РФ. ТАСС со ссылкой на региональный минздрав пишет, что пострадали 10 человек, среди них трое детей. Несовершеннолетние находятся в состоянии средней тяжести, их госпитализировали. Один взрослый в реанимации, врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Шестерых доставили в отделении токсикологии.
Утечка хлора произошла 21 ноября. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По факту госпитализации людей из бассейна следственный отдел по Индустриальному району Хабаровска возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
20 июня стало известно, что 25 туристов пострадали в результате утечки хлора в одном из отелей Антальи. Среди них были россияне. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что граждане РФ, пострадавшие при утечке хлора, смогли продолжить свой отдых.