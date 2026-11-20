Чернышенко: в олимпиаде по ИИ приняли участие почти 70 000 школьников
Почти 70 000 ребят участвовали в VI Всероссийской олимпиаде по искусственному интеллекту (ИИ), в финал вышли всего 60 человек. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
«У меня почетная и приятная миссия – поздравить вас с абсолютно заслуженной победой! Конкуренция действительно была очень серьезной. Из почти 70 000 ребят в финал вышли всего 60 человек – даже меньше, чем 1 из 1000. В этом сезоне также впервые соревновались студенты колледжей и техникумов», – сказал он.
Чернышенко привел в пример слова президента России Владимира Путина о том, что ИИ не может развиваться без человеческого интеллекта, образования, математических школ и других составляющих. По его словам, стране необходимы будущие молодые ученые, исследователи и инженеры.
Победителями олимпиады по ИИ стали три участника из Пензенской области, Санкт-Петербурга и Ивановской области, призерами – восемь учеников из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Белгородской и Новосибирской областей. Абсолютным победителем олимпиады стал ученик 11-го класса губернского лицея из Пензенской области Кирилл Ивахин.
Торжественная церемония награждения победителей и призеров VI Всероссийской олимпиады по ИИ прошла 20 ноября в Национальном космическом центре имени Валентины Терешковой. Российские школьники получили 11 медалей.