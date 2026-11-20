«У меня почетная и приятная миссия – поздравить вас с абсолютно заслуженной победой! Конкуренция действительно была очень серьезной. Из почти 70 000 ребят в финал вышли всего 60 человек – даже меньше, чем 1 из 1000. В этом сезоне также впервые соревновались студенты колледжей и техникумов», – сказал он.