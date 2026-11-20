«Думаю, что сейчас у нас самая главная победа, помимо достижения целей спецоперации, но сопряженная с этими целями задача, – это победить пещерную русофобию, которую пытаются насадить на Украине, вернее, на том пространстве, которое сейчас называется Украина», – сказал он.