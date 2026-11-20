Лавров заявил о необходимости победить «пещерную русофобию» на Украине
Победа над «пещерной русофобией», которую насаждают на Украине, ключевая задача для России помимо достижения целей спецоперации. Об этом в интервью для проекта «Наше крещение. Предстоятель» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Его слова передает ТАСС.
«Думаю, что сейчас у нас самая главная победа, помимо достижения целей спецоперации, но сопряженная с этими целями задача, – это победить пещерную русофобию, которую пытаются насадить на Украине, вернее, на том пространстве, которое сейчас называется Украина», – сказал он.
По словам Лаврова, юго-восток Украины и большая часть центральной Украины, в том числе Киев, – это «безусловно, исконно русские земли».
5 сентября Лавров заявил, что Россия прикладывает все усилия, чтобы добиться восстановления прав русскоязычных граждан на Украине. По его словам, Украина грубейшим образом нарушила языковые и религиозные права русскоязычных граждан, а Москва добивается выполнения Киевом конституционных обязанностей.