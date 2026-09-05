Лавров заявил о работе РФ над восстановлением прав русскоязычных на Украине

«Делаем все необходимое для того, чтобы […] права наших соотечественников, русских людей Крыма, Донбасса, Новороссии, да и русских людей, которые на остальной территории, которая сейчас находится под контролем киевского режима, чтобы эти права были восстановлены», – сказал Лавров.