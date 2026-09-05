Лавров заявил о работе РФ над восстановлением прав русскоязычных на Украине
Россия прикладывает все усилия, чтобы добиться восстановления прав русскоязычных граждан на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече президента РФ Владимира Путина с лидерами списка «Единой России».
«Делаем все необходимое для того, чтобы […] права наших соотечественников, русских людей Крыма, Донбасса, Новороссии, да и русских людей, которые на остальной территории, которая сейчас находится под контролем киевского режима, чтобы эти права были восстановлены», – сказал Лавров.
Глава МИД РФ подчеркнул, что Украина грубейшим образом нарушила языковые и религиозные права русскоязычных граждан. Москва добивается выполнения Киевом конституционных обязанностей.
6 июня Лавров заявлял, что Россия добьется полного восстановления прав русских и русскоязычных людей, которые систематически ущемляются украинскими властями. По его словам, решение этого вопроса входит в число необходимых условий долгосрочного урегулирования украинского конфликта. Министр также подчеркивал, что среди безусловных приоритетов – решительное противодействие любым проявлениям языковой дискриминации и русофобии.