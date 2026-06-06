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Лавров: Россия восстановит права русскоязычного населения на Украине

Ведомости

Россия добьется полного восстановления прав русских и русскоязычных людей, которые систематически ущемляются украинскими властями. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров в видеообращении по случаю Дня русского языка.

Решение этого вопроса – в числе необходимых условий долгосрочного урегулирования украинского конфликта. Лавров также подчеркнул, что среди безусловных приоритетов – решительное противодействие любым проявлениям языковой дискриминации и русофобии.

Россия продолжит поддерживать соотечественников за рубежом, а также иностранных партнеров и друзей в изучении русского языка, получении образования на русском и реализации гуманитарных и просветительских проектов.

Путин предложил придать статус государственного докладу о языковой политике

Политика / Власть

На заседании Совета по поддержке русского языка президент России Владимир Путин предложил разделить филологические факультеты в вузах, отделив русский язык от литературы, и призвал федеральные университеты открыть факультеты русского языка.

Президент предложил организовать в детских оздоровительных лагерях специальные смены, посвященные русскому языку и отечественной литературе.

С 1 сентября 2026 г. иностранные студенты смогут получать стипендии за успехи в русском языке – 15 000 руб. для студентов и 20 000 руб. для аспирантов. Постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин.

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