Лавров: Россия восстановит права русскоязычного населения на Украине
Россия добьется полного восстановления прав русских и русскоязычных людей, которые систематически ущемляются украинскими властями. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров в видеообращении по случаю Дня русского языка.
Решение этого вопроса – в числе необходимых условий долгосрочного урегулирования украинского конфликта. Лавров также подчеркнул, что среди безусловных приоритетов – решительное противодействие любым проявлениям языковой дискриминации и русофобии.
Россия продолжит поддерживать соотечественников за рубежом, а также иностранных партнеров и друзей в изучении русского языка, получении образования на русском и реализации гуманитарных и просветительских проектов.
На заседании Совета по поддержке русского языка президент России Владимир Путин предложил разделить филологические факультеты в вузах, отделив русский язык от литературы, и призвал федеральные университеты открыть факультеты русского языка.
Президент предложил организовать в детских оздоровительных лагерях специальные смены, посвященные русскому языку и отечественной литературе.
С 1 сентября 2026 г. иностранные студенты смогут получать стипендии за успехи в русском языке – 15 000 руб. для студентов и 20 000 руб. для аспирантов. Постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин.