Путин предложил отделить русский язык от литературы на филфакультетах
Президент России Владимир Путин предложил разделить филологические факультеты в высших учебных заведениях, отделив русский язык от литературы. Он призвал федеральные вузы открыть факультеты русского языка. С таким заявлением глава государства выступил на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
«Знаю, в прошлом году в Крымском федеральном университете имени Вернадского был создан самостоятельный факультет русского языка и литературы. И рассчитываю, что примеру крымчан последуют и другие федеральные вузы», – сказал Путин.
Президент обратил внимание на то, что во многих российских вузах русский язык и литература входят в состав общих филологических факультетов наряду с другими направлениями, включая иностранную филологию. По его мнению, такой подход не в полной мере соответствует значению русского языка для страны.
Заседание приурочено ко Дню русского языка, который отмечается 6 июня в день рождения Александра Пушкина. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, с основными докладами на заседании выступят советник президента Елена Ямпольская, директор Института мировой литературы имени Горького РАН Вадим Полонский, заместитель директора по научной работе Института лингвистических исследований РАН Марина Приемышева и директор Государственного музея Пушкина Евгений Богатырев.
В марте премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому для иностранных студентов учредили стипендии за успехи в области русского языка. Начиная с 1 сентября 2026 г. стипендии имени ученого-филолога Людмилы Вербицкой ежемесячно будут получать 10 студентов (курсантов) очной формы обучения и 10 аспирантов (адъюнктов). Их размер составит 15 000 руб. для студентов и 20 000 руб. для аспирантов. Выплаты будут назначаться на 12 месяцев.
В ноябре 2024 г. Минобрнауки обсуждало объединение направлений подготовки «Журналистика» и «Филология». Направления могли объединить в укрупненную группу специальностей и направлений, что никак не влияет на выделение или слияние факультетов и кафедр, поясняли в ведомстве.