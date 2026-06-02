Путин предложил отделить русский язык от литературы на филфакультетах

В марте премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому для иностранных студентов учредили стипендии за успехи в области русского языка. Начиная с 1 сентября 2026 г. стипендии имени ученого-филолога Людмилы Вербицкой ежемесячно будут получать 10 студентов (курсантов) очной формы обучения и 10 аспирантов (адъюнктов). Их размер составит 15 000 руб. для студентов и 20 000 руб. для аспирантов. Выплаты будут назначаться на 12 месяцев.