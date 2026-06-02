Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,805+1,55%BLNG10,34+6,05%VEON-RX57,8-2,03%IMOEX2 619,63+1,93%RTSI1 137,33+0,52%RGBI118,75+0,19%RGBITR782,42+0,21%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Путин предложил отделить русский язык от литературы на филфакультетах

Ведомости

Президент России Владимир Путин предложил разделить филологические факультеты в высших учебных заведениях, отделив русский язык от литературы. Он призвал федеральные вузы открыть факультеты русского языка. С таким заявлением глава государства выступил на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

«Знаю, в прошлом году в Крымском федеральном университете имени Вернадского был создан самостоятельный факультет русского языка и литературы. И рассчитываю, что примеру крымчан последуют и другие федеральные вузы», – сказал Путин.

Президент обратил внимание на то, что во многих российских вузах русский язык и литература входят в состав общих филологических факультетов наряду с другими направлениями, включая иностранную филологию. По его мнению, такой подход не в полной мере соответствует значению русского языка для страны.

Заседание приурочено ко Дню русского языка, который отмечается 6 июня в день рождения Александра Пушкина. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова,  с основными докладами на заседании выступят советник президента Елена Ямпольская, директор Института мировой литературы имени Горького РАН Вадим Полонский, заместитель директора по научной работе Института лингвистических исследований РАН Марина Приемышева и директор Государственного музея Пушкина Евгений Богатырев.

В марте премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому для иностранных студентов учредили стипендии за успехи в области русского языка. Начиная с 1 сентября 2026 г. стипендии имени ученого-филолога Людмилы Вербицкой ежемесячно будут получать 10 студентов (курсантов) очной формы обучения и 10 аспирантов (адъюнктов). Их размер составит 15 000 руб. для студентов и 20 000 руб. для аспирантов. Выплаты будут назначаться на 12 месяцев. 

В ноябре 2024 г. Минобрнауки обсуждало объединение направлений подготовки «Журналистика» и «Филология». Направления могли объединить в укрупненную группу специальностей и направлений, что никак не влияет на выделение или слияние факультетов и кафедр, поясняли в ведомстве.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её