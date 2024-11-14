Минобрнауки: факультеты журналистики и филологии могут объединить в одну группу
Объединение (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) направлений подготовки «Журналистика» и «Филология» обсуждается, но это не подразумевает их слияния. Об этом сообщили в Минобрнауки, пишет «РИА Новости».
Направления могут объединить в укрупненную группу специальностей и направлений, что никак не влияет на выделение или слияние факультетов и кафедр, пояснили в ведомстве.
«В настоящее время в УГСН "Экономика и управление" включены такие направления, как "Экономика", "Бизнес-информатика", "Торговое дело", "Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура", "Управление персоналом". При этом в университетах, как правило, функционируют самостоятельные факультеты и кафедры по каждому из указанных направлений», – добавили в министерстве.
14 ноября заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев сообщил, что Минобрнауки обсуждает возможность объединения журналистики и филологии в университетах.
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн позже уточнил, что «ни о каком объединении филологических и журналистских специальностей речи не идет». В ходе выездного заседания комитета по информполитике и связи на журфаке МГУ, где также присутствовал Афанасьев, при обсуждении была затронута выработка совместных решений по реформе журналистского и медийного образования, добавил депутат.
В мае 2022 г. Минобрнауки объявило, что займется разработкой собственной системы образования, чтобы отказаться от Болонской системы. До введения Болонской системы в России обучались в вузах 5–6 лет в рамках системы «специалитета» – выпускники получали дипломы «специалистов». Эта форма до сих пор существует в отдельных вузах, но страны – участницы системы рассматривают их дипломы как бакалаврские.