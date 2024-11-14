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Минобрнауки: факультеты журналистики и филологии могут объединить в одну группу

Ведомости

Объединение (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) направлений подготовки «Журналистика» и «Филология» обсуждается, но это не подразумевает их слияния. Об этом сообщили в Минобрнауки, пишет «РИА Новости».

Направления могут объединить в укрупненную группу специальностей и направлений, что никак не влияет на выделение или слияние факультетов и кафедр, пояснили в ведомстве.

«В настоящее время в УГСН "Экономика и управление" включены такие направления, как "Экономика", "Бизнес-информатика", "Торговое дело", "Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура", "Управление персоналом". При этом в университетах, как правило, функционируют самостоятельные факультеты и кафедры по каждому из указанных направлений», – добавили в министерстве.

14 ноября заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев сообщил, что Минобрнауки обсуждает возможность объединения журналистики и филологии в университетах.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн позже уточнил, что «ни о каком объединении филологических и журналистских специальностей речи не идет». В ходе выездного заседания комитета по информполитике и связи на журфаке МГУ, где также присутствовал Афанасьев, при обсуждении была затронута выработка совместных решений по реформе журналистского и медийного образования, добавил депутат.

В мае 2022 г. Минобрнауки объявило, что займется разработкой собственной системы образования, чтобы отказаться от Болонской системы. До введения Болонской системы в России обучались в вузах 5–6 лет в рамках системы «специалитета» – выпускники получали дипломы «специалистов». Эта форма до сих пор существует в отдельных вузах, но страны – участницы системы рассматривают их дипломы как бакалаврские.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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