Отказавшиеся от болонской системы вузы заполнили бюджетные места

Старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС Борис Илюхин отмечает, что повышенный интерес абитуриентов связан не столько с программами базового высшего образования, сколько с учебными заведениями, в которых они реализуются. Все шесть участников эксперимента – ведущие вузы страны. Кроме того, проходной балл в этом году немного поднялся в подавляющем большинстве вузов. «В рамках базового высшего образования в основном сроки обучения немного увеличены и дополнены практиками и различными курсовыми проектами, на которые раньше не хватало времени», – говорит Илюхин.