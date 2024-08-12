Отказавшиеся от болонской системы вузы заполнили бюджетные места

Отказавшиеся от болонской системы вузы заполнили бюджетные местаИм также удалось увеличить средний балл приема и количество иностранных абитуриентов
С 4 августа российские университеты начали зачислять абитуриентов на бюджетные места. Все шесть вузов – участников пилотного проекта по обновлению системы высшего образования в России полностью распределили эти места. Об этом рассказал «Ведомостям» представитель Минобрнауки.
«На предстоящий учебный год вузам – участникам пилотного проекта только на программы базового высшего образования распределено 7331 бюджетное место, на них было подано свыше 150 000 заявлений», – указал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
В Балтийском федеральном университете им. Канта (БФУ) на программы бакалавриата, базового высшего образования и специалитета зачислили 1561 человека. 41% поступивших приедут учиться из разных регионов России. В вуз также зачислили по квотам абитуриентов из Казахстана, Узбекистана, Латвии, Чили и Турции. Самый высокий конкурс в вузе отмечают на программах «международные отношения», «бизнес-информатика», «мировая экономика», «политология», «искусственный интеллект и анализ данных», «реклама и связи с общественностью». Средний балл ЕГЭ по одному предмету у абитуриентов БФУ вырос на 1,5 балла по сравнению с 2023 г. до 75,7.
В Горном университете заполнены все 1944 бюджетных места, еще 68 человек будут учиться за счет собственных средств вуза. Как отметил ректор Владимир Литвиненко, основной отличительной чертой нынешней приемной кампании стало повышение уровня конкуренции, что позволяет говорить о росте популярности инженерных специальностей. Средний балл поступивших в вуз возрос, особенно на самые популярные специальности. Например, на «химические технологии» – вырос в сумме предметов с 267,3 до 272,1, на «нефтегазовую технику и технологии» – с 248,6 до 259,2, на «машиностроение» – с 232,9 до 241,2.
Пилот по отказу от болонской системы
О реформе высшего образования президент Владимир Путин объявил в послании Федеральному собранию 21 февраля 2023 г. 12 мая того же года он подписал указ о пилотном проекте по изменению уровней профессионального образования. Предполагается три ступени обучения: базовое высшее (срок освоения – от четырех до шести лет), затем специализированное высшее (от года до трех), а также аспирантура.
Эксперимент, в рамках которого абитуриенты сами выбирают продолжительность обучения, идет в шести вузах:
– Балтийском федеральном университете им. И. Канта;
– Московском авиационном институте;
– Санкт-Петербургском горном университете;
– Московском педагогическом госуниверситете;
– Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС»;
– Томском госуниверситете.
Московский авиационный институт (МАИ) в 2024 г. зачислил 2586 человек на бюджетные места по программам базового высшего образования. Средний балл ЕГЭ поступивших по конкурсу более чем на 4 пункта превысил показатель 2023 г. и составил 81,86. В число наиболее популярных вошли традиционные для МАИ направления в области самолетостроения; проектирования, производства и эксплуатации ракет и ракетно-космических комплексов; а также направления, связанные с IT.
В университете «МИСиС» на бюджетные места по программам базового высшего образования, бакалавриата и специалитета зачислено 730 человек. Средний балл ЕГЭ у абитуриентов составил 90,07 (на 2,95 выше, чем в 2023 г.).
В Томском госуниверситете (ТГУ) закрыты все 2494 бюджетных места. В этом году вуз принял 41 463 заявления от почти 12 000 абитуриентов, это выше прошлогодних показателей на 15%. Почти половина поступивших приедет учиться в Томск из разных регионов страны. Средний балл ЕГЭ у поступивших составил 76,9. Самый высокий конкурс отмечен на программах «цифровой юрист», «журналистика и новые медиа», «программная инженерия», «технологии проектирования и управления беспилотными авиационными системами».
В Московском педагогическом госуниверситете (МПГУ) план приема на бюджетные места тоже выполнен полностью вовремя, зачислено 1795 человек, из них на программы базового высшего образования – 1046.
Старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС Борис Илюхин отмечает, что повышенный интерес абитуриентов связан не столько с программами базового высшего образования, сколько с учебными заведениями, в которых они реализуются. Все шесть участников эксперимента – ведущие вузы страны. Кроме того, проходной балл в этом году немного поднялся в подавляющем большинстве вузов. «В рамках базового высшего образования в основном сроки обучения немного увеличены и дополнены практиками и различными курсовыми проектами, на которые раньше не хватало времени», – говорит Илюхин.
Эти вузы неоднократно привлекали внимание прессы и телевидения, также министерство подчеркивало экспериментальный характер программ этих вузов, указала главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. По ее словам, есть основания полагать, что выпускники будут востребованы на рынке труда, так как работодатели также следят за этим пилотным проектом.