С начала года от ударов ВСУ пострадали 130 медиков
Пострадавшими от ударов со стороны украинской армии с начала года стали более 130 сотрудников медицинских учреждений и медперсонала. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«Нападение и покушение на медицинский персонал является военным преступлением, нарушением норм и принципов международного гуманитарного права. Тем более, что Киев его поставил на поток», – сказал он (цитата по ТАСС).
По его словам, среди военных целей у ВСУ «есть и санитарные автомобили, и медицинские учреждения, и сами медики, которые в соответствии с нормами Женевской конвенции ни при каких условиях не могут выступать в качестве военной цели».
Мирошник в своем Telegram-канале заявил, что с начала 2026 г. ВСУ атаковано более 115 санитарных медицинских автомобилей.
28 ноября в Запорожской области дрон атаковал служебный автомобиль Васильевской центральной районной больницы. Погибли медсестра и водитель. Среди пострадавших также числится главврач больницы Николай Лысенко.