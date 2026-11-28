Macan демобилизовался после срочной службы в Росгвардии
Рэпер Андрей Косолапов, выступающий под псевдонимом Macan, завершил срочную службу в Росгвардии, передает ТАСС. Утром 28 ноября артиста встретили друзья.
Музыкант проходил службу в Центре специального назначения «Витязь» в Балашихе. За это время Косолапову присвоили звание младшего сержанта. Он также награжден нагрудным знаком «За отличие в службе» II степени за показатели в боевой подготовке.
Ровно год назад, 28 ноября 2025 г., Косолапов прибыл в отдельную дивизию оперативного назначения имени Феликса Дзержинского. Сообщалось, что в Росгвардии артист должен был обеспечивать общественный порядок и безопасность граждан в Московском регионе.
В войсках правопорядка проходили срочную службу губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава «Сбербанка» Герман Греф, актеры Андрей Чубченко и Антон Макарский, рассказали в Росгвардии.