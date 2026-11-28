Отмена второго дня саммита уже говорит о многом, отмечает доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин. Вероятность того, что Евросоюз может войти в 2027 г. с непринятым бюджетом, существует, так как сейчас позиции стран далеки от компромисса. Пока что средства у ЕС есть, но они привлекаются в том числе за счет внешних заимствований, что раздувает госдолг ведущих стран объединения, таких как Германия, Франция и Италия. Кроме того, добровольный отказ от российских энергоносителей и снижение инвестиционной активности свидетельствуют против экономической стабильности ЕС. Что же касается помощи Украине, то тут следует понимать ее механизм – деньги из Брюсселя идут на заказы своим же оборонным предприятиям, в том числе немецким, которые производят для Киева оружие и боеприпасы. Поэтому, говорит эксперт, когда Чехия, Венгрия и Словакия отказываются от очередного кредита Украине, они выступают конкретно против вложений в немецкий военно-промышленный комплекс. Для России же раздор в стане ЕС, несомненно, благо, подчеркивает Камкин.