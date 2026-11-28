Почему провалился бюджетный саммит ЕСПротиворечия между «бережливыми» странами и потребителями субсидий проходят по линии север – юг
Саммит Европейского союза (ЕС) в Брюсселе, на котором обсуждали принятие бюджета объединения на 2028–2034 гг., провалился. Изначально он должен был проходить 26–27 ноября, но второй день встречи был отменен после неудачи переговоров о бюджете. В знак протеста отказались продолжать консультации в рабочих группах семь стран Евросоюза – Дания, Германия, Нидерланды, Австрия, Финляндия, Швеция и Бельгия, сообщает европейское издание Politico. Они принадлежат к так называемой группе «бережливых» доноров и требуют сокращения бюджета, который, по предложению руководящего органа ЕС Еврокомиссии (ЕК), составил почти 2 трлн евро с учетом внебюджетных фондов.
Впоследствии по предложению председателя Евросовета [орган глав правительств стран ЕС] Антониу Кошты проект бюджета был урезан на 204 млрд евро, что сам Кошта назвал компромиссным бюджетным планом. Но принять такой бюджет также не удалось. Как признал Кошта: «Мы не достигли соглашения. По общему объему бюджета ряд стран ЕС продолжают требовать его сокращения. Остальные против новых сокращений, и есть страны, которые предлагают увеличить бюджет».
Предложение Кошты о сокращении бюджета ранее раскритиковал канцлер Германии Фридрих Мерц. По его словам, даже сокращенный бюджет по на 40% больше, чем согласованный в 2020 г. прошлый финансовый план. Ряд других стран ЕС не согласились с оценкой Мерца, заявив, что его видение не учитывает инфляцию и выплату постковидных долгов блока, которые съедают примерно 10% от всего бюджета объединения. Обсуждать проект бюджета лидерам ЕС придется на другом саммите, который состоится 17 декабря.
Раскол между странами ЕС по бюджетному вопросу проходит по географическому признаку, пишет Politico. Страны-доноры из Северной Европы, Германия и Нидерланды требуют сокращения бюджета. Им противостоят получатели субсидий с юга и востока Европы, такие как Италия и Польша, которые выступают за увеличение бюджета и продолжение политики поддержки фермеров и бедных регионов. Вопрос фермеров актуален и для Франции, где существует влиятельное аграрное лобби. Кроме того, в апреле 2027 г. Франции предстоят президентские выборы, на которых по опросам пока лидирует кандидат от правопопулистского «Национального объединения» Марин Ле Пен. Последнее бюджетное предложение ЕС касательно фермеров включает в себя 297 млрд евро прямых выплат им с 2028 по 2034 г., но для Парижа недостаточно и этого. Президент Франции Эммануэль Макрон предлагает увеличить долю защищенного финансирования фермеров с 80 до 90%, что вызывает раздражение некоторых других стран ЕС.
Помимо бюджета стороны обсуждали также вопрос дальнейшего финансирования Украины, которой предлагает выделить дополнительно 45 млрд евро в 2027 г. Против этой инициативы по-прежнему выступают Чехия, Венгрия и Словакия. Ранее к их числу принадлежала и Болгария, но ее премьер Румен Радев признал, что его влияние на этот вопрос ограничено, и согласился участвовать только в невоенной части очередного кредита Киеву. При этом ранее руководство Германии в лице Мерца угрожало заблокировать принятие бюджета, если все страны ЕС не примут на себя обязательство финансировать Украину.
Ожидать, что бюджет легко примут, не стоило изначально, для Евросоюза это вообще не новая ситуация, говорит старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Егор Сергеев. В каждом бюджетном цикле у европейских стран возникают противоречия, и работу евроструктур они вряд ли парализуют. Государства ЕС обычно торгуются до упора и принимают решение в самый последний момент. Противоречия действительно возникли между севером и югом, они усугубляются позицией новых членов Евросоюза. У стран севера и юга, продолжает Сергеев, разные представления о том, как должен выглядеть бюджет – государства Северной Европы, которые являются основными донорами объединения, не хотят его раздувать и желают ввести больше механизмов контроля, не беря при этом на себя повышенные обязательства, несмотря на возросшие геополитические амбиции той же Германии.
Что касается очередного кредита Украине, эксперт считает, что его все же выделят, скорее всего, по процедуре «продвинутого сотрудничества» с неучастием в ней Чехии, Венгрии и Словакии, для которых сделают исключение, как это было и раньше. Это более вероятно, чем повторение ими болгарской схемы неучастия в военной составляющей этого кредита, резюмирует Сергеев.
Отмена второго дня саммита уже говорит о многом, отмечает доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин. Вероятность того, что Евросоюз может войти в 2027 г. с непринятым бюджетом, существует, так как сейчас позиции стран далеки от компромисса. Пока что средства у ЕС есть, но они привлекаются в том числе за счет внешних заимствований, что раздувает госдолг ведущих стран объединения, таких как Германия, Франция и Италия. Кроме того, добровольный отказ от российских энергоносителей и снижение инвестиционной активности свидетельствуют против экономической стабильности ЕС. Что же касается помощи Украине, то тут следует понимать ее механизм – деньги из Брюсселя идут на заказы своим же оборонным предприятиям, в том числе немецким, которые производят для Киева оружие и боеприпасы. Поэтому, говорит эксперт, когда Чехия, Венгрия и Словакия отказываются от очередного кредита Украине, они выступают конкретно против вложений в немецкий военно-промышленный комплекс. Для России же раздор в стане ЕС, несомненно, благо, подчеркивает Камкин.