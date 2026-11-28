Путин и премьер Пакистана обсудят стратегическое партнерство
Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шехбаз Шариф готовится совершить четырехдневный официальный визит в Россию – первый за четыре года. Об этом сообщает пакистанское издание The Nation. Исламабад рассчитывает расширить экономическое, энергетическое и стратегическое партнерство с Москвой на фоне меняющейся геополитической ситуации.
Главным событием станет встреча Шарифа и президента РФ Владимира Путина, где лидеры рассмотрят весь спектр двусторонних отношений и изучат новые пути сотрудничества. Шарифа будет сопровождать высокопоставленная делегация, включая представителей бизнеса.
Обсуждения сосредоточатся на укреплении политических отношений, расширении торговли и инвестиций, энергетическом сотрудничестве, оборонных связях, промышленном развитии, региональной безопасности и улучшении транспортного сообщения.
В сентябре 2025 г. Путин и Шариф встречались в Пекине, где российский лидер пригласил коллегу посетить Москву. Осенью 2026 г. Пакистан и Россия провели совместные военные учения «Дружба-2026».
Товарооборот между странами по итогам 2024/2025 финансового года составил около $1 млрд. При этом стороны договорились увеличить его до $5 млрд к 2030 г., писал ТАСС со ссылкой на министерство энергетики Пакистана.