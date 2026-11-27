Путин: флот должен быть готов противодействовать группировкам противника на море
Военно-морской флот (ВМФ) России должен быть готов отражать угрозы и располагать достаточной ударной мощью для противодействия группировкам противника на море. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию группировки многоцелевых атомных подводных лодок ВМФ России.
«[ВМФ должен] обладать серьезной ударной мощью, чтобы эффективно противостоять морским группировкам противника и поражать его стратегические объекты», – заявил российский лидер.
27 ноября российский президент посетил церемонию первого поднятия военно-морского флага на атомной подлодке «Пермь» в Северодвинске. В ходе мероприятия глава государства поздравил всех моряков, которые участвовали в создании этого крейсера, сотрудников «Севмаша» и других предприятий из смежных отраслей.
После церемонии Путин начал совещание по развитию группировки многоцелевых атомных подводных лодок ВМФ РФ. Затем российский президент проведет встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.