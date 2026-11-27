«Газпром нефть» за девять месяцев по МСФО нарастила прибыль в 2,1 раза
Прибыль группы «Газпром нефть» за девять месяцев по МСФО составила 509,22 млрд руб. Год к году показатель вырос в 2,1 раза, следует из отчета компании.
Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, составила 495,35 млрд руб. Выручка увеличилась на 13,9% до 3,08 трлн руб. Скорректированная EBITDA указана в размере 1,27 трлн руб. В компании заявили, что рост ключевых финансовых показателей обеспечен эффективным управлением диверсифицированным портфелем активов компании в ситуации дефицита нефти на международных рынках.
Объемы добычи углеводородов составили почти 98 млн т нефтяного эквивалента, что соответствует уровню предыдущего года.
Чистая прибыль группы за первые шесть месяцев по МСФО составила 285,53 млрд руб., что на 69% больше год к году. Выручка подросла на 5,9% до 1,88 трлн руб., а операционная прибыль – на 92,9% до 394,98 млрд руб. Скорректированная EBITDA – 727,5 млрд руб. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,14х.
Чистая прибыль компании по МСФО снизилась в 2025 г. в два раза по сравнению с показателем предыдущего года до 245,8 млрд руб. Выручка компании в прошлом году сократилась на 12% к уровню 2024 г. до 3,6 трлн руб. Операционные расходы снизились на 7% до 3,2 трлн руб. Прибыль до налогообложения сократилась в 1,9 раза до 364,3 млрд руб.