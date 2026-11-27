Доля нерезидентов в ОФЗ снизилась до 2,7% в ноябре
Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) России, принадлежащих иностранным инвесторам, по итогам ноября сократилась на 0,2 процентного пункта (п.п.) и составила 2,7%. Об этом свидетельствуют материалы Банка России.
Вложения нерезидентов в номинальном выражении за месяц уменьшились с 974 млрд до 918 млрд руб. При этом объем рынка ОФЗ на 1 ноября составил 32,24 трлн руб. против 34,014 трлн руб. месяцем ранее.
По итогам октября доля иностранных инвесторов в ОФЗ также снижалась – на 0,1 п.п., до 2,9%.
По данным ЦБ, по итогам III квартала 2026 г. доля иностранных инвесторов в суверенных еврооблигациях России составила 32% против 32,1% кварталом ранее. Объем российских евробондов, находящихся у нерезидентов, за июль – сентябрь сократился на $27 млн и составил $8,872 млрд по номинальной стоимости.
29 октября Центробанк сообщил, что объем инвестиций нерезидентов в облигации федерального займа (ОФЗ) в сентябре снизился на 20 млрд руб., или на 2%. По состоянию на 1 октября объем ОФЗ, принадлежащих нерезидентам, составлял 974 млрд руб. Их доля от всего рынка гособлигаций составила 2,9% против 3% месяцем ранее.