29 октября Центробанк сообщил, что объем инвестиций нерезидентов в облигации федерального займа (ОФЗ) в сентябре снизился на 20 млрд руб., или на 2%. По состоянию на 1 октября объем ОФЗ, принадлежащих нерезидентам, составлял 974 млрд руб. Их доля от всего рынка гособлигаций составила 2,9% против 3% месяцем ранее.