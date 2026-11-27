ВТБ планирует до конца года завершить SPO и закрыть сделку с RWB
ВТБ будет стараться до конца года завершить и процедуру дополнительной эмиссии, и закрыть сделку по приобретению доли в финтех-активах группы RWB. Об этом заявил первый заместитель председателя правления банка Дмитрий Пьянов в ходе онлайн-звонка с журналистами.
«Планы по развитию стратегического партнерства остались прежними. Никаких изменений не планируется ни в составе якорных инвесторов, ни в цене, ни в ожидаемой сумме привлечения», – подчеркнул он.
Пьянов напомнил, что с 13 ноября ВТБ запустил процедуру реализации преимущественного права приобретения акций, которая завершится 30 ноября. Результаты будут опубликованы через два-три дня, которые уйдут на обработку заявок. Зампред правления ВТБ отметил, что еще остаются некоторые нюансы по сделке с RWB, которые компания планирует устранить к завершению процедуры реализации премправа.
«Ключевым моментом после премправа будет запуск размещения. Оно будет сигналом того, что стороны достигли всеобъемлющего соглашения. Мы предполагаем, что между объявлением результатов реализации премправа и запуском размещения будет временной лаг», – добавил Пьянов.
Окончательная сумма размещения станет известна после завершения процедуры, банк ориентируется на 300-400 млрд руб. Разница между ценой размещения и текущей ценой акций на бирже большая, поэтому широкого участия розничных инвесторов в ВТБ не ожидают.
ВТБ должен приобрести миноритарную долю во всех финтех-активах RWB. На эти цели набсовет ВТБ предложил провести большую допэмиссию, лимит которой превышает 540 млрд руб. Средства должны были пойти на финансирование покупки, а часть – на обеспечение «новой модели роста уже в состоянии полноценного партнерства с RWB».