Пьянов напомнил, что с 13 ноября ВТБ запустил процедуру реализации преимущественного права приобретения акций, которая завершится 30 ноября. Результаты будут опубликованы через два-три дня, которые уйдут на обработку заявок. Зампред правления ВТБ отметил, что еще остаются некоторые нюансы по сделке с RWB, которые компания планирует устранить к завершению процедуры реализации премправа.