МГКЛ допустил еще два техдефолта
ПАО «МГКЛ» допустило технические дефолты по выплате 15-го купона облигаций серии 001Р-05 на 24,93 млн руб. и 16-го купона серии 001Р-08 на 20,96 млн руб., сообщил эмитент на сайте раскрытия.
По состоянию на 26 ноября компания допустила четыре фактических дефолта. Речь идет об облигациях серии 001Р-07, 001PS-02, 001Р-06, 001PS-03.
19 ноября представитель владельцев биржевых облигаций МГКЛ выпуска 001PS-02 Первоуральскбанк направил эмитенту досудебную претензию с требованием погасить долг в размере 20,14 млн руб. Дата исполнения обязательства была 1 ноября, но из-за нерабочего дня выплата должна была быть произведена в первый рабочий день – 2 ноября. 24 ноября Первоуральскбанк направил еще одну досудебную претензию. Она касается неисполнения МГКЛ обязательств по выплате купона облигаций серии 001PS-03 на 13,47 млн руб.
20 ноября МГКЛ сообщил, что перечислил деньги на выплату купонного дохода по конвертируемым облигациям серии СО-001. Размер выплаты составил 2,59 млн руб.