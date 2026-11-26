Прибыль «Россети центр» за девять месяцев по МСФО выросла на 12,6%
Прибыль ПАО «Россети центр» за девять месяцев по МСФО составила 10,58 млрд руб., что на 12,6% больше год к году. Сокращенный консолидированный отчет опубликован на сайте раскрытия корпоративной информации.
При этом отдельно за III квартал компания отчиталась о 2,05 млрд руб. прибыли против 4,01 млрд руб., полученных за аналогичный период прошлого года. Выручка за девять месяцев составила 116,98 млрд руб. Показатель год к году вырос на 8,7%.
Финансовые расходы за три квартала 2026 г. вышли на 3,8 млрд руб., а в 2025 г. – на 4,92 млрд руб. Обязательства ПАО на 30 сентября составили 101,17 млрд руб.
«Россети» – одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, включая 19 сетевых компаний. Среди них «Россети центр», «Россети центр и Приволжье», «Россети Московский регион», «Россети Ленэнерго» и др.
Прибыль ПАО «Россети Московский регион за девять месяцев по МСФО составила 31,9 млрд руб. – на 15,6% больше год к году. Выручка достигла 229,11 млрд руб., показав рост на 14,7% год к году. Операционная прибыль составила 48,9 млрд руб. – на 14,3% больше.