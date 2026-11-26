Прибыль ПАО «Россети Московский регион за девять месяцев по МСФО составила 31,9 млрд руб. – на 15,6% больше год к году. Выручка достигла 229,11 млрд руб., показав рост на 14,7% год к году. Операционная прибыль составила 48,9 млрд руб. – на 14,3% больше.