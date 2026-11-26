День начался с падения: на старте утренней сессии индексы теряли около 0,4%, а к 12:00 мск индекс опускался до 2327,11 пункта (-0,21%). Основной импульс к развороту дали нефтяные котировки. Февральский фьючерс на Brent подорожал на 1,4% до $90,6 за баррель, а январский WTI – на 1,6% до $83,4. Это поддержало нефтегазовый сектор и весь рынок, несмотря на то что ранее в течение дня Brent проседала ниже $87.