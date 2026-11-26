Утренний звон по рынку акций 26 ноябряБиржа ищет силы для продолжения отскока
Торги на российском рынке акций в четверг начались слабым падением. По состоянию на 09:15 мск индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,08% и составил 2351,95. Индекс РТС снизился на 0,08% и составил 900,12.
Базовый сценарий на сегодня – волатильная консолидацию с попытками продолжения отскока в диапазоне 2330–2380 пунктов.
Упал – отжался
В среду рынок акций продемонстрировал уверенный разворот. Начав основную сессию с обновления полуторамесячных минимумов в шаге от 2300 пунктов, к вечеру индекс Мосбиржи вышел в хороший плюс и закрылся выше 2350. По итогам торгов рублевый бенчмарк вырос до 2353,94 пункта (+0,94%), индекс РТС поднялся до 900,88 пункта (+0,76%).
День начался с падения: на старте утренней сессии индексы теряли около 0,4%, а к 12:00 мск индекс опускался до 2327,11 пункта (-0,21%). Основной импульс к развороту дали нефтяные котировки. Февральский фьючерс на Brent подорожал на 1,4% до $90,6 за баррель, а январский WTI – на 1,6% до $83,4. Это поддержало нефтегазовый сектор и весь рынок, несмотря на то что ранее в течение дня Brent проседала ниже $87.
Ограничивал рост рынка макронегатив. Росстат зафиксировал ускорение недельного роста цен до 0,3% с 0,19% неделей ранее, а годовая инфляция поднялась до 7,1% с 7,07%. Это усилило аргументы в пользу сохранения жесткой денежно-кредитной политики ЦБ.
Среди относительно ликвидных бумаг в лидерах роста оказались
ВТБ – 57,34 руб. (+4,25%),
«Сургутнефтегаз» ап – 42,28 руб. (+3,81%),
ГК «Самолет» – 276,70 руб. (+3,56%),
VK – 206,75 руб. (+2,58%),
«Новатэк» – 1020,5 руб. (+2,1%).
Отчет «Группа Астра»: сильные результаты несмотря на высокие ставки
«Группа Астра» опубликовала сильные результаты по МСФО за девять месяцев 2026 года: чистая прибыль выросла на 87% год к году и достигла 1,5 млрд руб., выручка прибавила 16% и составила 12,1 млрд руб., скорректированная EBITDA увеличилась на 38% до 3 млрд руб.
В III квартале выручка выросла на 13% год к году до 4,3 млрд руб., отгрузки – на 17% до 4,6 млрд руб. Ключевым драйвером качества результатов стало замедление роста операционных расходов: в III квартале они увеличились лишь на 3% против 23% годом ранее, что позволило прибыли расти опережающими темпами.
Аналитики оценили отчетность сдержанно-позитивно: компания демонстрирует низкую долговую нагрузку (чистый долг/EBITDA на уровне 0,56x) и сохраняет высокую рентабельность, несмотря на давление высоких ставок, которые, по признанию менеджмента, сдерживают спрос заказчиков и удлиняют циклы закупок.
Вместе с тем рост выручки в III квартале замедлился по сравнению со II кварталом, когда показатель увеличился на 47%, что во многом объясняется сезонностью: около половины годовых отгрузок традиционно приходится на IV квартал, и именно он определит итоги года.
Аналитики Сбербанка умеренно позитивно оценивают бумаги компании с целевой ценой 290 руб. на горизонте 12 месяцев, однако указывают на необходимость подтверждения менеджментом выполнения амбициозной цели по чистой прибыли на 2026 год.
Отчет «Озон фармацевтика»: прибыль выросла, но выручка отстала от ожиданий
«Озон фармацевтика» раскрыла финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2026 года. Выручка группы увеличилась на 6% год к году до 22,8 млрд руб., тогда как скорректированная EBITDA выросла на 19% до 9,2 млрд руб., а чистая прибыль – на 52% до 5,2 млрд руб. Рентабельность по скорректированной EBITDA достигла 40,2% (+4,1 п. п.), по чистой прибыли – 22,9% (+6,8 п. п.). Продажи конечным потребителям (sell-out) прибавили 13%, опередив рынок, при этом чистый долг снизился на 26% до 6,7 млрд руб., а соотношение чистый долг/EBITDA упало до 0,5х.
Главный драйвер роста прибыли – не выручка, а качество бизнеса: улучшение продуктового микса, прямые закупки сырья и упаковки, рост производственной эффективности и крепкий рубль. Дополнительный вклад внесло сокращение финансовых расходов.
При этом выручка в 22,8 млрд руб. оказалась чуть ниже консенсус-прогноза (23,6 млрд руб.), а чистая прибыль – 5,2 млрд руб. против ожидавшихся 5,3 млрд руб., что отчасти связано с высокой базой прошлого года, слабым спросом на сезонные препараты и осторожностью дистрибуторов при пополнении запасов. Свободный денежный поток вырос до 3,6 млрд руб. против 208 млн руб. годом ранее.
Менеджмент пересмотрел ориентиры на 2026 год: вместо прогноза по выручке компания теперь таргетирует рост EBITDA на 10–15% и капвложения в 5,5–6,5 млрд руб. при соотношении чистый долг/EBITDA менее 1х. Итог – сильный отчет по прибыли и долговой нагрузке, но с заметным замедлением топ-лайн-динамики, что делает дальнейший рост рентабельности ключевым фактором для инвестиционной истории.
Что день грядущий нам готовит
Дорожающая нефть – главная опора рынка сегодня. Январский фьючерс на Brent превысил $95 за баррель впервые с середины ноября на фоне атак на суда в Ормузском проливе и энергетическую инфраструктуру на Ближнем Востоке. Это поддерживает нефтегазовый сектор и весь рынок.
Отсутствие ясности по украинским переговорам – геополитический риск дня. Конкретики по третьему раунду трехсторонних переговоров нет, а ЕС готовит 22-й пакет санкций против России.
Ключевой вопрос дня – сможет ли индекс реализовать «сценарий добра» (гэп вверх, проход 2360 и тест 2380) или давление продавцов вернет его к тестированию поддержки 2330 с перспективой движения к 2300.
Аналитики расходятся в оценках: БКС видит пространство для инерции покупок, тогда как ПСБ предупреждает о рисках продолжения снижения при пробое ключевых поддержек. Для устойчивого движения выше 2380 рынку по-прежнему необходима либо конкретика по новому раунду переговоров, либо закрепление нефти в диапазоне $95 и выше.