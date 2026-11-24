Минфин 25 ноября проведет аукционы по размещению остатков ОФЗ 26239 и 26240
Министерство финансов России 25 ноября проведет аукционы по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серий 26239 и 26240 в объемах доступных остатков. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Облигации серии 26239 будут погашены 23 июля 2031 г. Сейчас они стоят 724 руб. за бумагу, доходность составляет 16%. Бонды серии 26240 погашаются 30 июля 2036 г. В настоящий момент они торгуются по 561,4 руб., доходность – 16,72%.
Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса и размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся уровням доходности. Заявки на аукционы можно подать через Мосбиржу и СПВБ.
В последний раз Минфин размещал ОФЗ 18 ноября. Ведомство выпустило на торги остатки серии 26253 на 42,95 млрд руб. и 26233 на 27,92 млрд руб. Объем спроса на первый выпуск ОФЗ превысил 111,29 млрд руб., а на второй – 52,12 млрд руб.