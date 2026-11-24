В последний раз Минфин размещал ОФЗ 18 ноября. Ведомство выпустило на торги остатки серии 26253 на 42,95 млрд руб. и 26233 на 27,92 млрд руб. Объем спроса на первый выпуск ОФЗ превысил 111,29 млрд руб., а на второй – 52,12 млрд руб.