Российский рынок акций слабо снижается
По состоянию на 12:00 мск 24 ноября индекс МосБиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,30% и составил 2 374,54. Индекс РТС снизился на 0,30% и составил 910,52.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«Озон фармацевтика» – 49,80 руб. (+2,58%)
«Совкомфлот» – 80,94 руб. (+2,23%)
«Евротранс» – 7,65 руб. (+1,97%)
«Эталон Груп» – 21,86 руб. (+1,67%)
ВИ.ру – 89,38 руб. (+1,54%)
В аутсайдерах торгов оказались:
«Селигдар» – 33,91 руб. (-1,97%)
«Русснефть» – 73,80 руб. (-1,93%)
Группа ЛСР – 837 руб. (-1,81%)
«Полюс» – 1021,40 руб. (-1,79%)
«Сегежа» – 0,69 руб. (-1,43%)
Общий объем торгов составил 22,35 млрд руб.