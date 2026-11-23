«Новошип» может выплатить по 36 рублей на акцию по итогам девяти месяцев
Совет директоров ПАО «Новороссийское морское пароходство» («Новошип», входит в группу «Совкомфлот») рекомендовал по итогам девяти месяцев выплатить дивиденды в размере 36 руб. на обыкновенную и привилегированную акции. Об этом сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.
Общему собранию акционеров рекомендовано назначить 11 января 2027 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Дивидендная доходность составляет около 20%.
При этом обыкновенные акции «Новошипа» по состоянию на 11:42 мск торгуются по 174,01 руб., что на 7,44% ниже значения предыдущего торгового дня.
Выручка «Новошипа» за девять месяцев по РСБУ составила 11,82 млрд руб. против 276,5 млн руб., полученных за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль выросла до 11,55 млрд руб. с 190,4 млн руб.
По итогам 2025 г. «Новошип» остался в убытке на 14,2 млрд руб. по МСФО. EBITDA составила 4,7 млрд руб. По итогам 2025 г. и 2024 г. «Новошип» выплачивал дивиденды только на привилегированные акции – по три копейки на штуку.