Состояние сооснователя Oracle Эллисона сократилось на $40 млрд за три месяца
Состояние сооснователя американской технологической компании Oracle Ларри Эллисона за последние три месяца сократилось примерно на $40 млрд на фоне падения стоимости акций компании. Об этом сообщил Forbes.
По состоянию на 22 ноября капитал бизнесмена оценивается в $137,7 млрд. Эллисон занимает 12-е место в мировом рейтинге миллиардеров Forbes, обновляемом в реальном времени.
20 ноября Forbes сообщал, что за день состояние Эллисона сократилось на $7,9 млрд до $140,8 млрд. Акции Oracle 20 ноября подешевели на 7,5%, примерно до $102 за бумагу. Это минимальный уровень с января 2024 г. С начала 2026 г. котировки компании снизились на 47%.
Как отмечает Forbes, инвесторы обеспокоены растущими расходами Oracle на строительство центров обработки данных для искусственного интеллекта. По итогам 2026 финансового года капитальные затраты компании составили около $55,7 млрд, а отрицательный свободный денежный поток достиг $23,7 млрд. При этом долговая нагрузка Oracle выросла примерно до $125 млрд.
Снижение котировок Oracle произошло на фоне распродажи акций других крупных технологических компаний. В частности, 20 ноября бумаги Micron потеряли 12,6%, AMD – 11,2%, Broadcom – 10,9%, а Nvidia – 7%.
6 ноября главы Nvidia, SpaceX и Oracle потеряли в общей сложности почти $105 млрд после победы демократов на выборах в конгресс. Наибольшие потери понес Илон Маск, а теперь уже бывший гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг выбыл из десятки богатейших людей мира. По данным Bloomberg, состояние Маска сократилось на $79,7 млрд, Хуанга – на $15,1 млрд, а сооснователя Oracle Ларри Эллисона – на $10,1 млрд.