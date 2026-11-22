6 ноября главы Nvidia, SpaceX и Oracle потеряли в общей сложности почти $105 млрд после победы демократов на выборах в конгресс. Наибольшие потери понес Илон Маск, а теперь уже бывший гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг выбыл из десятки богатейших людей мира. По данным Bloomberg, состояние Маска сократилось на $79,7 млрд, Хуанга – на $15,1 млрд, а сооснователя Oracle Ларри Эллисона – на $10,1 млрд.