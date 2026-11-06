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Главы Nvidia, SpaceX и Oracle потеряли почти $105 млрд после выборов в США

Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Главы Nvidia, SpaceX и Oracle потеряли в общей сложности почти $105 млрд после победы демократов на выборах в конгресс. Наибольшие потери понес Илон Маск, а гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг выбыл из десятки богатейших людей мира, сообщило агентство Bloomberg.

По данным Bloomberg, состояние Маска сократилось на $79,7 млрд, Хуанга – на $15,1 млрд, а сооснователя Oracle Ларри Эллисона – на $10,1 млрд. В результате состояние главы Nvidia снизилось до $150,9 млрд, и он опустился с девятого на 13-е место в рейтинге миллиардеров.

Падение состояний произошло на фоне распродажи акций технологических компаний после победы демократов на выборах 4 ноября. Инвесторы опасаются, что Демократическая партия, получив контроль над палатой представителей и сенатом, может ограничить строительство центров обработки данных, необходимых для развития искусственного интеллекта (ИИ).

На этом фоне акции Nvidia 5 ноября подешевели на 9,3%, продемонстрировав самое значительное однодневное снижение с января 2025 г. Бумаги SpaceX потеряли 9%, а Oracle – 6,9%.

В общей сложности 500 участников рейтинга Bloomberg Billionaires Index потеряли за 5 ноября $185 млрд. Это стало 14-м по величине однодневным сокращением их совокупного состояния с момента создания рейтинга в 2012 г.

3 ноября в США прошли промежуточные выборы. Американцы избирали членов палаты представителей, сената, а также губернаторов штатов. По предварительным данным, республиканцы потерпели сокрушительное поражение. Члены Демократической партии победили в Техасе и Канзасе, которые традиционно выступали за республиканцев.

На вечер 5 ноября демократы получают 247 мест в палате представителей, республиканцы – 153. В верхней палате будут 54 сенатора-демократа и 44 республиканца. Кроме того, на выборах 2026 г. губернаторские посты заняли 28 демократов против 20 республиканцев.

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