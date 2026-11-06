Главы Nvidia, SpaceX и Oracle потеряли почти $105 млрд после выборов в США

По данным Bloomberg, состояние Маска сократилось на $79,7 млрд, Хуанга – на $15,1 млрд, а сооснователя Oracle Ларри Эллисона – на $10,1 млрд. В результате состояние главы Nvidia снизилось до $150,9 млрд, и он опустился с девятого на 13-е место в рейтинге миллиардеров.