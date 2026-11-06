Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,281+0,5%ELMT0,1+0,5%VEON-RX87,7+0,92%IMOEX2 460,84+0,22%RTSI947,76+0,22%RGBI111,99+0,04%RGBITR777,4+0,08%
Главная / Политика /

СБУ провела обыски у сотрудника ГУР по делу бизнесмена Ермолаева

Татьяна Мозолевская

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели обыски у сотрудника Главного управления разведки (ГУР) минобороны страны. Об этом сообщил адвокат Маси Найем в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

По его словам, силовики выбили дверь в помещение, где находился сотрудник военной разведки, повалили мужчину на землю и «грубо задержали» его. Найем утверждает, что представители СБУ не стали дожидаться прибытия сотрудников подразделения внутренней безопасности ГУРа и самостоятельно провели обыски.

Адвокат связывает произошедшее с расследованием дела «Монако». Речь идет о деле о покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

Официальных заявлений по этому поводу со стороны украинских властей пока нет.

29 июня Ермолаев и его семья пострадали в результате взрыва в его жилом доме в Монако. Злоумышленник оставил у подъезда рюкзак со взрывным устройством, начиненным болтами и дробью, и привел его в действие дистанционно в тот момент, когда семья заходила внутрь. Позднее бизнесмен заявил, что сотрудники ГУР могут быть причастны к нападению на него.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь