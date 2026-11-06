СБУ провела обыски у сотрудника ГУР по делу бизнесмена Ермолаева
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели обыски у сотрудника Главного управления разведки (ГУР) минобороны страны. Об этом сообщил адвокат Маси Найем в Facebook
По его словам, силовики выбили дверь в помещение, где находился сотрудник военной разведки, повалили мужчину на землю и «грубо задержали» его. Найем утверждает, что представители СБУ не стали дожидаться прибытия сотрудников подразделения внутренней безопасности ГУРа и самостоятельно провели обыски.
Адвокат связывает произошедшее с расследованием дела «Монако». Речь идет о деле о покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.
Официальных заявлений по этому поводу со стороны украинских властей пока нет.
29 июня Ермолаев и его семья пострадали в результате взрыва в его жилом доме в Монако. Злоумышленник оставил у подъезда рюкзак со взрывным устройством, начиненным болтами и дробью, и привел его в действие дистанционно в тот момент, когда семья заходила внутрь. Позднее бизнесмен заявил, что сотрудники ГУР могут быть причастны к нападению на него.