29 июня Ермолаев и его семья пострадали в результате взрыва в его жилом доме в Монако. Злоумышленник оставил у подъезда рюкзак со взрывным устройством, начиненным болтами и дробью, и привел его в действие дистанционно в тот момент, когда семья заходила внутрь. Позднее бизнесмен заявил, что сотрудники ГУР могут быть причастны к нападению на него.