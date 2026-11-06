Премьер Молдавии допустил введение виз для россиян ради вступления в ЕС

«Мы хотим продолжать европейский путь. Я не готов назвать конкретные сроки. Если нормы Евросоюза этого требуют, считаю, что мы должны принимать решения, которые позволят нам продвигаться в процессе интеграции», – сказал премьер (цитата по «РИА Новости»).