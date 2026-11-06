Премьер Молдавии допустил введение виз для россиян ради вступления в ЕС
Молдавия может ввести визовый режим для граждан России, Китая и Белоруссии, если этого потребует процесс вступления республики в Евросоюз. Об этом заявил премьер-министр страны Василий Тофан.
«Мы хотим продолжать европейский путь. Я не готов назвать конкретные сроки. Если нормы Евросоюза этого требуют, считаю, что мы должны принимать решения, которые позволят нам продвигаться в процессе интеграции», – сказал премьер (цитата по «РИА Новости»).
5 ноября Молдавия получила отчет Евросоюза об оценке стран – кандидатов на вступление в объединение. В документе отмечается, что претенденты на членство должны привести свою визовую политику в соответствие с действующими нормами ЕС.
Молдавия получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в июне 2022 г. В июне 2024 г. ЕС официально начал переговоры с республикой о присоединении к объединению.
23 октября МИД Молдавии заявил, что объявит одного из сотрудников посольства России в Молдавии «персоной нон грата». Поводом стало обнаружение беспилотника в селе Киштелница Теленештского района примерно в 100 м от жилого дома. Пострадавших нет.
При этом 2 октября спикер молдавского парламента Игорь Гросу также допустил высылку посла России из республики, однако не стал утверждать, что это произойдет в скором времени.