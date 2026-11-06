В России пресекли вывод за рубеж 4,3 млрд рублей через арбитражные споры

8 октября председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил считать вывод денежных средств за рубеж при совершении экономических преступлений отягчающим обстоятельством. Сейчас уголовная ответственность за незаконный вывод средств за границу предусмотрена, в частности, ст. 193 и 193.1 УК РФ – за уклонение от репатриации денежных средств и перевод денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов. При этом выводом средств за рубеж могут сопровождаться и другие экономические преступления, отметил Володин.