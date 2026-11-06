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Главная / Общество /

В России пресекли вывод за рубеж 4,3 млрд рублей через арбитражные споры

Ксения Наумчик
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Российские прокуроры в 2026 г. предотвратили вывод за рубеж 4,3 млрд руб. под видом исполнения несуществующих обязательств. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

В ведомстве уточнили, что в первом полугодии активность прокуроров в арбитражных процессах выросла почти вдвое. Они приняли участие более чем в 3000 судебных делах.

В частности, надзорные органы продолжили вступать в споры с участием иностранных резидентов.

8 октября председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил считать вывод денежных средств за рубеж при совершении экономических преступлений отягчающим обстоятельством. Сейчас уголовная ответственность за незаконный вывод средств за границу предусмотрена, в частности, ст. 193 и 193.1 УК РФ – за уклонение от репатриации денежных средств и перевод денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов. При этом выводом средств за рубеж могут сопровождаться и другие экономические преступления, отметил Володин.

30 сентября ЦБ сообщил, что объем подозрительных операций по обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж за полугодие составил 20,9 млрд руб. против 32 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Объем подозрительных операций с признаками вывода денег за рубеж также снизился на 35% до 5,5 млрд руб. ЦБ объясняет это кратным сокращением подозрительных переводов нерезидентам по основаниям оплаты товаров, якобы покупаемых у нерезидентов в России.

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