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Главная / Политика /

СВР: террористы проявляют интерес к получению технологий БПЛА у Киева

Инна Шульгина
Efrem Lukatsky / AP Photo
Efrem Lukatsky / AP Photo

Международные террористические организации имеют повышенный интерес к сотрудничеству с Киевом из-за технологий использования беспилотников. Об этом заместитель директора Службы внешней разведки (СВР) России Михаил Максимович заявил на «Диалоге ШОС плюс по вопросам безопасности».

«По поступающим в СВР данным, международные террористические организации проявляют повышенный интерес к взаимодействию с киевским режимом для получения технологий использования БПЛА», – сказал Максимович (цитата по «РИА Новости»).

Такая ситуация, считает представитель СВР, нуждается в расширении превентивного противодействия угрозам терроризма с применением законодательных, экономических и разведывательных инструментов.

Ранее украинские СМИ сообщали, что в подвале одного из зданий под Киевом незаконно удерживали около 40 человек. Говорится о возможном применении к ним насилия. 5 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что обнаружение тайных пыточных на Украине продемонстрировало, на что расходуются средства, выделяемые Киеву Западом.

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