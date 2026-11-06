Ранее украинские СМИ сообщали, что в подвале одного из зданий под Киевом незаконно удерживали около 40 человек. Говорится о возможном применении к ним насилия. 5 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что обнаружение тайных пыточных на Украине продемонстрировало, на что расходуются средства, выделяемые Киеву Западом.