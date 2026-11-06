СВР: террористы проявляют интерес к получению технологий БПЛА у Киева
Международные террористические организации имеют повышенный интерес к сотрудничеству с Киевом из-за технологий использования беспилотников. Об этом заместитель директора Службы внешней разведки (СВР) России Михаил Максимович заявил на «Диалоге ШОС плюс по вопросам безопасности».
«По поступающим в СВР данным, международные террористические организации проявляют повышенный интерес к взаимодействию с киевским режимом для получения технологий использования БПЛА», – сказал Максимович (цитата по «РИА Новости»).
Такая ситуация, считает представитель СВР, нуждается в расширении превентивного противодействия угрозам терроризма с применением законодательных, экономических и разведывательных инструментов.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в подвале одного из зданий под Киевом незаконно удерживали около 40 человек. Говорится о возможном применении к ним насилия. 5 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что обнаружение тайных пыточных на Украине продемонстрировало, на что расходуются средства, выделяемые Киеву Западом.